33 चौके, 9 छक्के, 173 गेंद... क्रिकेट इतिहास की वो पारी, जब गेंदबाज मांग रहे थे रहम की भीख! 11 साल से नहीं टूटा रिकॉर्ड

Rohit sharma 264 runs: आज से कई साल पहले, 13 नवंबर 2014 के दिन, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. यह मैच कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था. उस दिन रोहित ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में सबसे बड़ी, यानी 264 रनों की पारी खेली थी. यह सिर्फ एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा कमाल था, जिसने रोहित शर्मा को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल कर दिया. यह कारनामा दिखाते हुए उन्होंने भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

रोहित शर्मा का ऐतिहासिक 264 का कमाल

यह कहानी है उस दिन की जब 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को देखने का तरीका ही बदल दिया. 13 नवंबर 2014 को, रोहित चोट के बाद टीम में वापस आए थे और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ अपनी काबिलियत साबित करनी थी.

शुरुआत में थोड़ी धीमी रफ्तार

रोहित ने अपनी पारी की शुरुआत थोड़ी आराम से की थी. वह संभलकर खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ी पारी खेलने के लिए विकेट पर टिके रहना जरूरी है. उन्हें 4 रन के स्कोर पर ही एक जीवनदान भी मिला, जब श्रीलंका के खिलाड़ी ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया. श्रीलंका को तब नहीं पता था कि यह गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है.

गियर बदला और फिर हुई चौके-छक्कों की बरसात

रोहित ने अपने पहले 50 रन करीब 72 गेंदों में बनाए. यानी उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही वह विकेट पर टिक गए, उन्होंने अपनी असली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी और मैदान के हर कोने में चौके-छक्कों की बारिश कर दी.

शतक से दोहरे शतक तक का सफर

रोहित ने अपने 100 रन 100 गेंदों में पूरे किए. इसके बाद उन्होंने अपनी रफ्तार को और बढ़ाया. 150 रन तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 25 गेंदें और लगीं. जैसे ही वह दोहरे शतक (200 रन) के करीब पहुंचे, स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक खुशी से झूम उठे. उन्होंने 151 गेंदों में 200 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वह इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए, जिसने वनडे में दो बार दोहरा शतक लगाया हो.

रिकॉर्ड तोड़ पारी का तूफान

200 रन बनाने के बाद तो जैसे रोहित के बल्ले से आग बरसने लगी. अपनी पारी के आखिरी ओवरों में उन्होंने और भी खतरनाक अटैक किया. उन्होंने सिर्फ 173 गेंदों में 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इस पारी में उन्होंने 33 चौके और 9 जोरदार छक्के लगाए.

मैच का नतीजा

रोहित की इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 50 ओवर में 404 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. श्रीलंका की टीम इस बड़े टारगेट के सामने टिक नहीं पाई और सिर्फ 251 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत ने यह मैच 153 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.

इस तरह, रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन्स में न सिर्फ एक मैच जिताया, बल्कि वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया.