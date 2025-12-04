Advertisement
trendingNow13028954
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा के सुपरहिट रिकॉर्ड...,जिन्हें तोड़ पाना कोहली के लिए भी असंभव, आंकड़े उड़ा देंगे होश


भारतीय क्रिकेट में पिछले 10 सालों में 2 बड़े नाम उभरकर पुरी दुनिया के सामने आए हैं. दोनों ने ही लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में जमकर  नाम कमाए हैं.अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जी हां हम बात कर रहे हैं भारत की स्टार जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा(RO-kO) के बारे में. चलिए जानते हैं रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए उन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बारे में. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

भारतीय क्रिकेट में पिछले 10 सालों में 2 बड़े नाम उभरकर पुरी दुनिया के सामने आए हैं. दोनों ने ही लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में जमकर  नाम कमाए हैं.अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जी हां हम बात कर रहे हैं भारत की स्टार जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा(RO-kO) के बारे में. विराट की बात करें तो वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं,  उन्होंने लगातार बैक टू बैक सेंचुरी लगाकर अपने वापसी का बिगुल बजा दिया था. कोहली ने बेशक ही कई सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन वनडे में रोहित शर्मा ने कुछ ऐसे रिकॉर्ज कायम किए हैं, जिसे विराट भी कभी नहीं तोड़ पाएंगे. चलिए जानते हैं रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए उन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बारे में. 

रोहित का 264

रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ न केवल अपने करियर बल्कि पूरे वनडे इंटरनेशनल की सबसे बड़ी पारी खेल डाली थी. रोहित ने श्रीलंका के गेंदबाजों को इस कदर पीटा था मानों वो कोई निजी बदला निकाल रहे हैं. उन्होंने 264 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तबाही मचा कर रख दी थी.  वहीं, विराट की बात करें तो उनके नाम 183 रनों का स्कोर है. विराट रोहित को इस मामले में कभी भी नहीं पिछाड़ पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक

रोहित शर्मा ने 2019 के वनडे विश्व कप में बल्ले से खूब आग बरसाई थी.रोहित ने उस टूर्नामेंट के दौरान 5 शतक ठोके थे, किसी भी सिंगल सीरीज में बनाए गया ये सबसे ज्यादा शतक था. विराट इस मामले में रोहित शर्मा से काफी पीछे हैं. ये कारनामा आजतक कोई नहीं कर पाया है. विराट की अगर बात करें तो उनके नाम भी किसी सीरीज में बस 3 शतक का रिकॉर्ड है. ऐसे में रोहित का ये रिकॉर्ड तोड़ना बेहद ही चैलेंजिंग टास्क होगा.

चौके-छक्के से सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा के नाम एक पारी में सबसे ज्यादा चौके छक्के के जरिए रन बनाने का वनडे रिकॉर्ड कायम है. विराट कोहली क्या उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं दिखाई देता है. बता दें कि साल 2014 में अपने दोहरे शतक के दौरान रोहित ने 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे. उन्होंने केवल चौके और छक्के से 186 रन बना डाले. जहां किसी खिलाड़ी के लिए 186 रन बनाना बड़ी बात होती है, ऐसे में रोहित ने ये कारनामा केवल बाउंड्री के जरिए कर दिखाया. जो कि आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है.

ये भी पढ़ें : ODI में सबसे ज्यादा बार 50+, इस महान खिलाड़ी ने मचाई थी बल्ले से तबाही, देखें पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliRohit Sharma

Trending news

चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप