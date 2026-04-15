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Hindi Newsक्रिकेटजिसका डर था वही हुआ... रोहित शर्मा की चोट पर अपडेट, कितने दिन नहीं होगी मैदान में वापसी?

जिसका डर था वही हुआ... रोहित शर्मा की चोट पर अपडेट, कितने दिन नहीं होगी मैदान में वापसी?

Rohit Sharma Injury Update: मुंबई के दिग्गज रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर फैंस चिंता में थे. एक ही मैच में रोहित-विराट की चोट से खलबली मची हुई थी. अब रोहित शर्मा को लेकर जिसका डर था वही हुआ है, हिटमैन को लेकर बुरी खबर मुंबई इंडियंस के लिए दिख रही है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:56 PM IST
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रोहित शर्मा की चोट पर आया अपडेट. (X)
रोहित शर्मा की चोट पर आया अपडेट. (X)

Rohit Sharma Injury Update: मुंबई के दिग्गज रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर फैंस चिंता में थे. एक ही मैच में रोहित-विराट की चोट से खलबली मची हुई थी. अब रोहित शर्मा को लेकर जिसका डर था वही हुआ है, हिटमैन को लेकर बुरी खबर मुंबई इंडियंस के लिए दिख रही है. रोहित आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में हैमिस्ट्रिंग की दिक्कत का सामना करना पड़ा था, उन्हें बीच मैच में मैदान छोड़ना पड़ा. जिसके बाद से ही सभी के जहन में सवाल है कि वह कितने मैच के बाद वापसी करेंगे. 

कितने मैच से बाहर रहेंगे हिटमैन?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा अगले दो मैच से बाहर हो सकते हैं. मुंबई 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान में उतरेगी. हिटमैन की फॉर्म इस सीजन शानदार रही है. उन्होंने
चार मैचों में 45.67 की औसत और 165.06 के स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाए हैं. उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है. IPL 2026 में मुंबई इंडियंस लगातार तीन हार के बाद सवालों के घेरे में है.

कितनी गंभीर है रोहित की चोट

रिपोर्ट के अनुसार, 'असल में, हैमस्ट्रिंग की कोई भी चोट गंभीर होती है, लेकिन Cricbuzz को मिली जानकारी के मुताबिक, ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे यह लगे कि चोट इतनी गंभीर है कि रोहित को IPL के ज्यादा मैचों से बाहर रहना पड़े. इस बात की संभावना अधिक है कि टीम में रोहित की मौजूदगी की अहमियत को देखते हुए, मैनेजमेंट सावधानी बरतेगा ताकि चोट और ज्यादा न बढ़ जाए. हालांकि, इस बात की भी संभावना है कि आखिरी फैसला रोहित पर ही छोड़ दिया जाएगा, उनके अनुभव को देखते हुए, यह अहम फैसला लेने के लिए वही सबसे सही व्यक्ति हैं.'

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जीत के साथ किया था आगाज

मुंबई ने इस सीजन का आगाज जीत के साथ किया था. पिछले 14 सीजन से मुंबई की टीम पहला मैच जीतने में कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार ये सिलसिला टूट गया. लेकिन पहली जीत टीम के लिए श्राप साबित हो रही है. हार्दिक एंड कंपनी अगले मैच में पंजाब के खिलाफ जीत की उम्मीद लेकर उतरेगी. टीम के लिए सबसे अधिक चिंता की बात उनके बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फॉर्म है, जिनका खाता भी नहीं खुला है. अब देखना होगा कि किस ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम मैदान में उतरती है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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