IND VS ENG: अपनी जिद के आगे टीम इंडिया का बड़ा नुकसान कर बैठे Rohit Sharma, हाथ से फिसल सकता है मैच

नई दिल्ली: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की मुसीबतें बढ़ गई है. मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन दूसरे दिन जहां कोई बल्लेबाज नहीं चल वहीं तीसरे दिन गेंदबाजों ने खेल बिगाड़ दिया और इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बना डाले.

खेले के चौथे दिन भारतीय टीम ने बड़े जोश में दूसरी पारी की शुरुआत की और रोहित- केएल राहुल के साथ क्रीज पर उतरे. केएल के जल्दी आउट होने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि हिटमैन कुछ कमाल करेंगे, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्होंने टीम का नुकसान करा दिया.

रोहित ने किया बंटाधार

टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत में ही केएल राहुल 5 आउट हो गए, उसके थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर थे. रोहित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे. लेकिन टीम इंडिया की पारी तब बिखर सी गई जब शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा आउट हो गए. उन्होंने 36 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 रन. फैंस को दुख तो इस बात का है कि रोहित का विकेट इंग्लैंड को तोहफे में मिला.

दरअसल केएल के आउट होने के बाद रोहित (Rohit Sharma) रन बना रहे थे. उन्होंने एक छक्का भी जड़ा लेकिन उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने एक पुल शॉट लगा दिया, निराशा की बात तो ये है कि उन्हें ये जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी. रोहित कप्तान जो रूट के प्लान के हिस्सा से आउट हो गए क्योंकि हिटमैन के छक्का जड़ने के बाद उन्होंने फील्ड कुछ इस तरह बिछाई थी कि रोहित फंस सके.

रोहित पर भड़के फैंस

टेस्ट क्रिकेट में छक्का लगाने के बाद शायद वो इस गेंद को छोड़ सकते थे या डिफेंस कर सकते थे मगर उन्होंने हमेशा ही किया और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए. रोहित (Rohit Sharma) के इस शॉट के बाद फैंस उनपर भड़क रहे हैं.

