Advertisement
trendingNow12963279
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन-विराट की फेहरिस्त में अब ये दिग्गज, ऐसा करने वाला भारत का तीसरा बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट में है दबदबा

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी शानदार पारियों के दम पर क्रिकेट जगत में लोहा मनवाया है. आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के टॉप 3 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जमकर शतक लगाए हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin-Virat
Sachin-Virat

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी शानदार पारियों के दम पर क्रिकेट जगत में लोहा मनवाया है. भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और भी कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. इनके बल्लेबाजी से गेंदबाज भी खौफ खा जाते थे. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के टॉप 3 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जमकर शतक लगाए हैं. उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि क्रिकेट जगत में ही जमकर न कमाया है.,

सचिन तेंदुलकर
भारत के महान खिलाड़ी  क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर  इस मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले ओवरऑल  664 मैचों की 782 पारियों में 34347 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 100 शतक और 164 जमाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है. जो कि टेस्ट क्रिकेट में आया है.

विराट कोहली 
विराट कोहली ने अपने करियर में खेले ओवरऑल 550 मैचों की 617 पारियों में 27599 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 52.47 का रहा है.  इस दौरान उन्होंने 82 शतक और 143 अर्धशतक लगाए हैं.  कोहली के करियर का उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है जो कि टेस्ट क्रिकेट में आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा
तीसरे नंबर पर भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल खेले 499 मुकाबलों की 532 पारियों में  19700 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 42.89 का रहा है.  उन्होंने टोटल 49 शतक और 108 पचासे लगाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रनों का रहा है, जो कि वनडे क्रिकेट में आया है. उन्होंने ये कारनामा श्रीलंका के खिलाफ किया था, वह ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

ये भी पढ़ें: 'उन्हें देखने का आखिरी मौका...' ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के बयान ने मचाई सनसनी, 19 अक्टूबर को महाजंग

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा