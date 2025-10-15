सचिन-विराट की फेहरिस्त में अब ये दिग्गज, ऐसा करने वाला भारत का तीसरा बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट में है दबदबा

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. ऐसे कई बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी शानदार पारियों के दम पर क्रिकेट जगत में लोहा मनवाया है. भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और भी कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. इनके बल्लेबाजी से गेंदबाज भी खौफ खा जाते थे. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के टॉप 3 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जमकर शतक लगाए हैं. उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि क्रिकेट जगत में ही जमकर न कमाया है.,

सचिन तेंदुलकर

भारत के महान खिलाड़ी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर इस मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले ओवरऑल 664 मैचों की 782 पारियों में 34347 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 100 शतक और 164 जमाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है. जो कि टेस्ट क्रिकेट में आया है.

विराट कोहली

विराट कोहली ने अपने करियर में खेले ओवरऑल 550 मैचों की 617 पारियों में 27599 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 52.47 का रहा है. इस दौरान उन्होंने 82 शतक और 143 अर्धशतक लगाए हैं. कोहली के करियर का उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है जो कि टेस्ट क्रिकेट में आया है.

रोहित शर्मा

तीसरे नंबर पर भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल खेले 499 मुकाबलों की 532 पारियों में 19700 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 42.89 का रहा है. उन्होंने टोटल 49 शतक और 108 पचासे लगाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रनों का रहा है, जो कि वनडे क्रिकेट में आया है. उन्होंने ये कारनामा श्रीलंका के खिलाफ किया था, वह ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

