2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का खेलना क्यों है बेहद जरूरी? ये रहे 3 बड़े कारण

भारत के महान बल्लेबाज 'हिटमैन' रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल होता नहीं देख रहे हैं. हालांकि अटकलें जो भी हों, लेकिन अगर भारत को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली की बहुत जरूरत है. 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का खेलना क्यों बेहद जरूरी है, उसके तीन बड़े कारण हैं.

1. ICC ट्रॉफी जिताने में एक्सपर्ट

रोहित शर्मा ICC ट्रॉफी जिताने में एक्सपर्ट हैं. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. इस महान बल्लेबाज का कप्तान और क्रिकेटर के तौर पर वर्ल्ड कप में खेलना बेहद जरूरी है.

2. रोहित शर्मा बड़े मैच के खिलाड़ी

रोहित शर्मा अब केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं. सच तो ये है कि 38 साल की उम्र में भी रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने पिछले साल भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी. रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना बेहद घातक होगा.

3. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का करिश्माई रिकॉर्ड

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.