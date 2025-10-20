सिर्फ 2 रन की बात... और इतिहास रच देंगे भारत के क्रिकेट सम्राट, सचिन पूरे करियर में नहीं कर पाए ये करिश्मा

भारत के महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक महारिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. रोहित शर्मा इस मैच में इतिहास रच सकते हैं. रोहित शर्मा एक ऐसा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, जो दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे वनडे करियर में नहीं कर पाए.

इतिहास रच देंगे भारत के क्रिकेट सम्राट

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय बनने से सिर्फ दो रनों ही दूर हैं. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में इतिहास रच सकते हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 वनडे मैचों में 998 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं. अगर रोहित शर्मा दूसरे वनडे में दो रन बना लेते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

सचिन पूरे करियर में नहीं कर पाए ये करिश्मा

सचिन तेंदुलकर भी कभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन बनाने का करिश्मा नहीं कर पाए थे. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 740 रन बनाए थे. वहीं, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 802 रन ठोके हैं. रोहित शर्मा इस सीरीज के दौरान वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. रोहित शर्मा फिलहाल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. हिटमैन ने 344 छक्के लगाए हैं. सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है, जिन्होंने 351 छक्के लगाए थे. रोहित को वर्ल्ड स्थान हासिल करने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की जरूरत है.

ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन (भारतीय)

1. रोहित शर्मा - 998 रन

2. विराट कोहली - 802 रन

3. सचिन तेंदुलकर - 740 रन

4. एमएस धोनी - 684 रन

रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 274 वनडे मैचों में 48.59 की औसत से 11176 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.