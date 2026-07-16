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Shocking: हिटमैन के युग का अंत करीब, क्या लॉर्ड्स में भारत के लिए आखिरी बार खेलेंगे रोहित शर्मा?

Rohit sharma last odi match: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज के बीच रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक हैरान करने वाली खबर आई है. ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इँग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी वनडे उनके करियर का इस फॉर्मेट में लास्ट मैच हो सकता है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 16, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:49 PM IST
Shocking: हिटमैन के युग का अंत करीब, क्या लॉर्ड्स में भारत के लिए आखिरी बार खेलेंगे रोहित शर्मा?
Image Credit: Rohit sharma last odi match IND vs ENG lords

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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