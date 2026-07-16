Shocking: हिटमैन के युग का अंत करीब, क्या लॉर्ड्स में भारत के लिए आखिरी बार खेलेंगे रोहित शर्मा?

Rohit sharma last odi match: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद चौंकाने और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आ रही है. टीम इंडिया के स्टार ओपनर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे करियर का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे मैच 'हिटमैन' के वनडे इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है.
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई (BCCI) की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को साफ तौर पर बता कर दिया है कि वे अब उनसे आगे की सोच रहे हैं और रोहित साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं.
रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार लिखा कि बोर्ड और चयनकर्ता अब 2027 के विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम में युवाओं को मौका देना चाहते हैं. रोहित शर्मा की बढ़ती उम्र और उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है.
पता चला है कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई (BCCI) के कुछ अधिकारियों से बात की थी. रोहित वनडे टीम से बाहर किए जाने के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.
चयनकर्ताओं ने भविष्य की टीम तैयार करने के लिए पिछले साल ही रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी ले ली थी और शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया था. अब उन्हें वनडे टीम से अलग करने के बारे में बता दिया गया है.
रोहित टेस्ट और टी20 आई से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. 29 जून 2024 को भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. फिर 7 मई 2025 को इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था.
टेस्ट से रोहित के संन्यास के बाद ही चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मन बना लिया था. इस युवा नीति के कारण यशस्वी जायसवाल जैसे इन-फॉर्म खिलाड़ियों को भी टीम कॉम्बिनेशन के चलते कई बार शतक बनाने के बावजूद बेंच पर बैठना पड़ा था.
कार्डिफ में चल रहे दूसरे वनडे में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे. उन्होंने 47 बॉल पर सिर्फ 26 रन बनाए. पारी के 17वें ओवर में सैम कर्रन ने रोहित शर्मा के सामने बेहतरीन लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करते हुए पूरा ओवर मेडन निकाल दिया. रोहित एक-एक रन के लिए तरसते दिखे.करन के मेडन ओवर के बाद रोहित ने अगले ओवर में विल जैक्स की लगातार 3 गेंदें डॉट खेलीं और चौथी गेंद पर खराब स्वीप शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने पारी में लगातार 10 डॉट खेलीं.