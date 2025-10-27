हिटमैन का आखिरी वार..., ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए ऐसे रिकॉर्ड जो सदियों तक रहेंगे अमर, आसपास भी नहीं कोई

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में अपने करियर का 33वां शतक लगाया. यह बस शतक नहीं था ये रोहित का उनके आलोचकों को करारा जवाब था. जो कल तक उनकी टीम में जगह को लेकर भी सवाल उठा रहे थे. साल 2024 टी20 विश्व कप जिताया. उसके बाद उनके कप्तानी में टीम इंडिया ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, लेकिन सम्मान देने की बजाय उनसे वनडे टीम की कप्तानी छिनी ली गई. रोहित शांत रहे टीम में वापसी हुई और उन्होंने इस अपमान का जवाब अपने बल्ले से देते हुए दूसरे वनडे में 73 रन और आखिरी में शतक ठोक कई रिकॉर्ड बना डाले. आइए नजर डालते हैं उनके बनाए गए ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो शायद ही कभी टूटेंगे.

प्लेयर ऑफ द सीरीज

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई पिच पर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का कारनामा किया. यह दूसरा मौका था जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इसी के साथ रोहित ने ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक

ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के मामले में रोहित शर्मा का नाम नंबर 1 पर आ गया है. उनका ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 33वां वनडे मैच था और उन्होंने 6 वां शतक जड़कर कोहली को पीछे छोड़ दिया. अब रोहित ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

सेना देशों में सबसे ज्यादा छक्का

रोहित शर्मा ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. वह अब सेना देशों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. इससे पहले क्रिस गेल के नाम 87 पारियों में 92 छक्कों का रिकॉर्ड कायम था, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके रिकॉर्ड को बुरी तरह से तोड़ते हुए आखिरी के 2 मैचों को मिलाकर 5 छक्के लगाए. अब वह सेना देशों में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं.

