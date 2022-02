VIDEO: Live मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने सरेआम कर दी ऐसी हरकत, ट्विटर पर टूट पड़े लोग

नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बल्ले से तो कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मैदान के बाहर लाइव मैच के दौरान कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. लाइव मैच में रोहित शर्मा ने सरेआम ऐसे हरकत कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार रिएक्शंस देने लगे.

लाइव मैच में रोहित ने कर दी ऐसी हरकत

दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ धर्मशाला में हुए दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा अलग ही मूड में दिखे. दूसरा टी-20 हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले राज्य के धर्मशाला में कड़ाके की ठंड में खेला गया और मैच से पहले काफी बारिश भी हो रही थी जिस वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी. हालांकि इस ठंड के मौसम में रोहित शर्मा ने कैमरामैन के मजे ले लिए.

ट्विटर पर टूट पड़े लोग

हुआ यूं कि ठंड के चलते रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में कॉफी पी रहे थे और तभी कैमरामैन ने फोकस उन पर कर दिया. जब कैमरामैन रोहित पर फोकस कर रहा था, तभी रोहित ने ये देख लिया और उन्होंने कैमरामैन के मजे लेते हुए कॉफी लेने का इशारा करने लगे. इस दौरान रोहित के एक्सप्रेशन भी काफी मजेदार थे. ट्विटर पर इस वीडियो को BCCI ने जैसे ही शेयर किया तो लोगों में जमकर रिएक्शंस देने शुरू कर दिए.

Just what you need in the cold Dharamsala weather @ImRo45 pic.twitter.com/xUgz8W9ERR

— BCCI (@BCCI) February 26, 2022