10 किलो घटाया वजन... ऑस्ट्रेलिया में दहाड़ने को तैयार 'हिटमैन', वनडे सीरीज से पहले भरी हुंकार

इंटरेनशनल क्रिकेट में वापसी से पहले भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर की देखरेख में 38 साल के रोहित ने ट्रेनिंग के जरिए अपना करीब 10 किलो वजन कम किया है. भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां टी20 इंटरनेशनल और वनडे सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस वनडे सीरीज के लिए टीम में चुने जाने की पूरी संभावना है. इससे पहले रोहित अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं.

रोहित ने कम दिया 10 किलो वजन

रोहित शर्मा ने मुंबई में पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ एक गहन फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया है. इंटरेनशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी करते हुए, उन्होंने अपना 10 किलो वजन घटाया है. नायर ने इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा के जिम सेशन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, '10,000 ग्राम बाद, हम आगे बढ़ते रहते हैं.' बता दें कि रोहित भी मुंबई में अपने ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. वनडे में वापसी से पहले उन्होंने एक बार फिर से नायर के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

रोहित-कोहली के संन्यास की अटकलें

उनकी यह तैयारी इस फॉर्मेट में उनके भविष्य के बारे में चल रही अटकलों के बीच हो रही है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ये दोनों दिग्गज टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संकेत दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर कोई तत्काल फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल सारा ध्यान 2026 की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर है. बाहरी बातों से बेफिक्र, रोहित तीन महीने के ब्रेक के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं. इस बीच कोहली ने लंदन में अपनी खुद की ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

जून के बाद से नहीं खेला कोई मैच

रोहित ने जून के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है. उन्होंने आईपीएल 2025 सीजन के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मुंबई इंडियंस के साथ अपना आईपीएल कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने खेल से ब्रेक लिया और अपने परिवार के साथ समय बिताया और इंग्लैंड के खिलाफ भारत का आखिरी टेस्ट देखने द ओवल गए थे. भले ही मैच खेलने का अभ्यास कम रहा हो, लेकिन अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में वापसी के लिए उनकी फिटनेस पर दोबारा ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इंडिया-ए टीम में नहीं नाम

शुरुआत में उम्मीद थी रोहित शर्मा और विराट कोहली को 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत 'ए' के लिए खेलेंगे. हालांकि, दोनों को टीम में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा और रजत पाटीदार करेंगे.