10 किलो घटाया वजन... ऑस्ट्रेलिया में दहाड़ने को तैयार 'हिटमैन', वनडे सीरीज से पहले भरी हुंकार
Advertisement
trendingNow12935508
Hindi Newsक्रिकेट

10 किलो घटाया वजन... ऑस्ट्रेलिया में दहाड़ने को तैयार 'हिटमैन', वनडे सीरीज से पहले भरी हुंकार

इंटरेनशनल क्रिकेट में वापसी से पहले रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर की देखरेख में 38 साल के रोहित ने ट्रेनिंग के जरिए अपना करीब 10 किलो वजन कम किया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 किलो घटाया वजन... ऑस्ट्रेलिया में दहाड़ने को तैयार 'हिटमैन', वनडे सीरीज से पहले भरी हुंकार

इंटरेनशनल क्रिकेट में वापसी से पहले भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर की देखरेख में 38 साल के रोहित ने ट्रेनिंग के जरिए अपना करीब 10 किलो वजन कम किया है. भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां टी20 इंटरनेशनल और वनडे सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस वनडे सीरीज के लिए टीम में चुने जाने की पूरी संभावना है. इससे पहले रोहित अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं.

रोहित ने कम दिया 10 किलो वजन

रोहित शर्मा ने मुंबई में पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ एक गहन फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया है. इंटरेनशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी करते हुए, उन्होंने अपना 10 किलो वजन घटाया है. नायर ने इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा के जिम सेशन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, '10,000 ग्राम बाद, हम आगे बढ़ते रहते हैं.' बता दें कि रोहित भी मुंबई में अपने ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. वनडे में वापसी से पहले उन्होंने एक बार फिर से नायर के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

रोहित-कोहली के संन्यास की अटकलें

उनकी यह तैयारी इस फॉर्मेट में उनके भविष्य के बारे में चल रही अटकलों के बीच हो रही है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ये दोनों दिग्गज टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संकेत दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर कोई तत्काल फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल सारा ध्यान 2026 की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर है. बाहरी बातों से बेफिक्र, रोहित तीन महीने के ब्रेक के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं. इस बीच कोहली ने लंदन में अपनी खुद की ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

जून के बाद से नहीं खेला कोई मैच

रोहित ने जून के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है. उन्होंने आईपीएल 2025 सीजन के बीच में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. मुंबई इंडियंस के साथ अपना आईपीएल कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने खेल से ब्रेक लिया और अपने परिवार के साथ समय बिताया और इंग्लैंड के खिलाफ भारत का आखिरी टेस्ट देखने द ओवल गए थे. भले ही मैच खेलने का अभ्यास कम रहा हो, लेकिन अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में वापसी के लिए उनकी फिटनेस पर दोबारा ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

इंडिया-ए टीम में नहीं नाम

शुरुआत में उम्मीद थी रोहित शर्मा और विराट कोहली को 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत 'ए' के लिए खेलेंगे. हालांकि, दोनों को टीम में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा और रजत पाटीदार करेंगे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaAbhishek Nayar

Trending news

जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
;