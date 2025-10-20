Advertisement
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप शो के बाद भी रोहित ने रचा इतिहास, सदियों तक रहेगा अमर, भारत के 5वें खिलाड़ी

क्रिकेट जगत में आए दिन एक से एक नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:50 PM IST
क्रिकेट जगत में आए दिन एक से एक नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने. गिल ने बतौर कप्तान सभी फॉर्मेट में अपना पहला मैच हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन हम बात करने वाले हैं एक अनोखे कीर्तिमान के बारे में. इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू तो बहुत खिलाड़ी करते हैं, लेकिन ज्यादा मैच बहुत कम खिलाड़ी ही खेल पाते हैं. आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले 11 प्लेयर्स के बारे में.

सचिन तेंदुलकर 

क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम है. उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने का कारनामा किया है. सचिन ने अपने करियर में ओवरऑल 664 मैच खेले हैं.  इसके साथ ही उन्होंने 34357 रन बनाए हैं.

श्रीलंकाई दिग्गज
लिस्ट में दूसरा नाम श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज महेला जयवर्धने का है.  उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 652 मैच खेलने का कारनामा किया है. इसके साथ ही उन्होंने 25957 रन भी बनाए हैं. लिस्ट में तीसरा नाम एक और श्रीलंका एक और दिग्गज का है. कुमार संगकारा  ने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 594 मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित किया है. लिस्ट में एक और श्रीलंकाई बल्लेबाज का नाम शामिल है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले गए इंटरनेशनल मैचों में 586 मैच खेले हैं. 

इकलौता कंगारू खिलाड़ी
लिस्ट में पांचवां नाम ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का है. उन्होंने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 560 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.  

भारतीय बल्लेबाज
6वें और सातवें स्थान पर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है. विराट ने अपने करियर में अभी तक कुल 551 मैच खेले हैं. उन्होंने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी को कोसों पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने अभी तक अपने करियर में 551 मैच खेले हैं. वहीं, अगर बात करें धोनी की तो उन्होंने ओवरऑल अपने करियर में 538 मैच खेले हैं. 

8वें और 9वें नंबर पर ये खिलाड़ी
इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान 524 मैच खेलने का कारनामा किया है. अफरीदी के बाद अगला नाम जैक कैलिस का आता है. कैलिस ने अपने करियर में कुल 519 मैच खेलने का रिकॉर्ड हासिल किया है.

द्रविड़ के साथ जुड़ा रोहित का नाम
10वें नंबर पर भारत के तरफ से सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम शामिल है. द्रविड़ ने अपने करियर के दौरान ओवरऑल 509 मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, लिस्ट में आखिरी और 11वां नाम रोहित शर्मा का है. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले मैच में ये ऐतिहासिक कारनामा किया था.

ये भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गिल का शर्मनाक डेब्यू , ऐसा करने वाले दुनिया के 9वें कप्तान, जानें पूरा मामला: 
  

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Rohit Sharma

