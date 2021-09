रोहित को 'मैन ऑफ द मैच' मिलने पर इस खिलाड़ी के साथ हुई नाइंसाफी, अकेले दम पर दिलाई थी जीत

नई दिल्ली: शार्दुल ठाकुर ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग और घातक बॉलिंग से टीम इंडिया की डूबती नैय्या को पार लगाकर उसे इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट में असंभव सी जीत दिलाई. शार्दुल ठाकुर ने चौथे टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही पारियों में अर्धशतक लगाया था और तीन विकेट भी झटके, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड नहीं दिया गया.

शार्दुल ठाकुर के साथ सरेआम नाइंसाफी

शार्दुल ठाकुर के साथ सरेआम नाइंसाफी करते हुए रोहित शर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. अगर देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर के दोनों ही पारियों में अर्धशतक को निकाल दिया जाए तो रोहित शर्मा के शतक से ज्यादा उनका योगदान है. वो शार्दुल ठाकुर ही थे जिन्होंने पहली पारी में उस समय 36 गेंदों में 57 रन जड़कर टीम इंडिया की इज्जत बचा ली जब उसका स्कोर 127 रन पर 7 विकेट था. शार्दुल ने ही टीम इंडिया का स्कोर 190 के पार पहुंचाया था, नहीं तो पूरी टीम 140 रनों पर ढेर हो जाती.

टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला था

दूसरी पारी में भी शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक जड़ते हुए टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला था. शार्दुल ठाकुर ने दूसरी पारी में 72 गेंदों में 60 रन जड़ दिए थे, जिसकी बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 466 रनों का स्कोर बनाया. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में जब विराट कोहली आउट हुए तो टीम इंडिया की बढ़त महज 213 रन थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे तो फिर मैच पलट दिया.

टीम इंडिया को दिलाई असंभव जीत

शार्दुल ठाकुर ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 100 रन जोड़ दिए और भारत को उस स्थिति में पंहुचा दिया, जहां से वो मैच जीता. शार्दुल ठाकुर ने इसके अलावा मैच में 3 विकेट भी झटके. पहली पारी में शार्दुल ने इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप का बड़ा विकेट लिया, जो 81 रन बना चुके थे. इसके बाद दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (36 रन) और रोरी बर्न्स (36 रन) को आउट किया, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा थे.

सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का जमकर विरोध

शार्दुल ठाकुर अगर नहीं होते तो भारत किसी भी हाल में ये मैच नहीं जीत पाता. मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिए जाने का जमकर विरोध किया. फैन्‍स की मानें तो इस अवॉर्ड के हकदार शर्मा जी नहीं बल्कि बल्‍ले और गेंद दोनों से कमाल करने वाले शार्दुल ठाकुर हैं. रोहित शर्मा की बात करें तो वह पहली पारी के दौरान महज 11 रन ही बना पाए थे. फ्लॉप शो के बाद दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने धमाकेदार शतक जड़कर 99 रन की बढ़त पाने वाली इंग्लिश टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. रोहित ने दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी मैच के असली हीरो शार्दुल ठाकुर थे.

Shardul thakur should be the man of the match.

Why are bowlers and all rounders never really considered for man of the match award?

Fed up with this. #INDvENG #Shardul

— Hey (@fulloflifeee) September 6, 2021