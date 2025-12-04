Advertisement
इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रचने से सिर्फ 27 रन दूर रह गए रोहित शर्मा, सचिन और विराट के महान क्लब में हो जाती एंट्री

भारत के स्टार ओपनर रोहित शर्मा का बल्ला बुधवार को रायपुर के मैदान पर खामोश रहा और वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर के मैदान पर खेले गए इस दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 175 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके लगाए. रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपना शिकार बनाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 04, 2025, 11:18 AM IST
इतिहास रचने से सिर्फ 27 रन दूर रह गए रोहित शर्मा

रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने विकेटकीपर क्विंटन डि कॉक के हाथों कैच आउट करा दिया. रोहित शर्मा इसी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक महारिकॉर्ड बनाने से चूक गए. रोहित शर्मा अगर 27 रन और बना लेते तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20000 रन पूरे कर लेते. इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सिर्फ तीन भारतीय बल्लेबाज ही 20000 या उससे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे हैं.

Opinion: अपनी जिद छोड़ दें गंभीर और अगरकर तो टीम इंडिया का हो जाएगा भला, भारत को अपने इस मैच विनर गेंदबाज की जरूरत

सचिन और विराट में महान क्लब में हो जाती एंट्री

रोहित शर्मा इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के महान क्लब में एंट्री करने से चूक गए. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 से ज्यादा रन बना चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं. वहीं, विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 27910 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल किकेट में 24208 रन जुटाए थे. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 19973 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

रोहित शर्मा को मिलेगा एक और मौका

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में तीसरा और निर्णायक वनडे मैच खेला जाएगा. इस मैच में रोहित शर्मा 27 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन पूरा करने की महान उपलब्धि हासिल कर लेंगे. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को चौंकाते हुए बुधवार को दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से मात दे दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था. अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जिसके बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज का आयोजन होगा.

टूट जाएगा सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने वक्त में विराट कोहली पार कर जाएंगे ऐतिहासिक पड़ाव 

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन

2. विराट कोहली (भारत) - 27910 रन

3. राहुल द्रविड़ (भारत) - 24208 रन

4. रोहित शर्मा (भारत) - 19973 रन

5. सौरव गांगुली (भारत) - 18575 रन

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

Rohit Sharma

