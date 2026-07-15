VIDEO: फ्लॉप होकर भी छा गए 'हिटमैन'... 'नटराज शॉट' वायरल, जडेजा ने शेयर किया मजेदार वीडियो

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही दिग्गजों को इंग्लैंड के खिलाफ एक्शन में देखने के लिए फैंस बेताब थे. लेकिन एजबेस्टन में दोनों का ही बल्ला नहीं चला. रोहित ने 11 रन बनाए, जबकि विराट दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. लेकिन हिटमैन फ्लॉप होकर भी छा गए, क्योंकि उनका एक शॉट सोशल मीडिया पर छा चुका है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिनेश कार्तिक उस शॉट की तुलना एक मूर्ति से करते दिखे.
एजबेस्टन में रोहित शर्मा के आंकड़े शानदार रहे हैं. उन्होंने इस मुकाबले से पहले 6 मैच में 3 शतक और एक 91 रन की पारी खेली थी. इस मैच में भी हिटमैन के बल्ले से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 11 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, भारत ने वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शुभमन गिल के अर्धशतकों की बदौलत टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया.
रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अपना सिग्नेचर 'पुल शॉट' खेला, जिसने फैंस और कमेंटेटर्स को हैरान कर दिया. रोहित शर्मा के इस शॉट को कमेंटेटर ने 'नटराज शॉट' बताया और कार्तिक भी इससे हैरान थे. आर्चर ने रोहित को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन रोहित ने गेंद की लंबाई को तुरंत भांप लिया. उन्होंने घूमकर सही पोजिशन ली और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार बाउंड्री के लिए भेज दिया.
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इस शॉट की खूबसूरती को देखकर कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने इसकी तुलना रोहित के मशहूर 'नटराज शॉट' से की. यह नाम भगवान नटराज के प्रसिद्ध पोज से प्रेरित है, क्योंकि पुल शॉट खेलने के बाद रोहित एक पैर पर संतुलित खड़े थे. अजय जडेजा ने एक कमेंट्री पैनल का वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें रोहित के शॉट के साथ कार्तिक के फोन में नटराज भगवान की फोटो है.