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VIDEO: फ्लॉप होकर भी छा गए 'हिटमैन'... 'नटराज शॉट' वायरल, जडेजा ने शेयर किया मजेदार वीडियो

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही दिग्गजों को इंग्लैंड के खिलाफ एक्शन में देखने के लिए फैंस बेताब थे. लेकिन एजबेस्टन में दोनों का ही बल्ला नहीं चला. रोहित ने 11 रन बनाए जबकि विराट दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. लेकिन हिटमैन फ्लॉप होकर भी छा गए, क्योंकि उनका एक शॉट सोशल मीडिया पर छा चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:44 PM IST
VIDEO: फ्लॉप होकर भी छा गए 'हिटमैन'... 'नटराज शॉट' वायरल, जडेजा ने शेयर किया मजेदार वीडियो
Image Credit: Rohit SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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