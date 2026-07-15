VIDEO: फ्लॉप होकर भी छा गए 'हिटमैन'... 'नटराज शॉट' वायरल, जडेजा ने शेयर किया मजेदार वीडियो

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही दिग्गजों को इंग्लैंड के खिलाफ एक्शन में देखने के लिए फैंस बेताब थे. लेकिन एजबेस्टन में दोनों का ही बल्ला नहीं चला. रोहित ने 11 रन बनाए, जबकि विराट दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए. लेकिन हिटमैन फ्लॉप होकर भी छा गए, क्योंकि उनका एक शॉट सोशल मीडिया पर छा चुका है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिनेश कार्तिक उस शॉट की तुलना एक मूर्ति से करते दिखे.