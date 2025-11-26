30 नवंबर को मैदान पर बरसेगी आग, ऐसा रहा हिटमैन का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में अब महज चंद दिनों का समय रह गया है. भारतीय प्रशंसक आगामी सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं. एक बार फिर इंडिया क्रिकेट टीम की स्टार जोड़ी मैदान पर दिखने वाली है. दोनों ही खिलाड़ियों को देखने के लिए उनके समर्थक काफी बेताब नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित ने शतक ठोका तो विराट ने पचासा जड़ा. दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया कि अभी उनमे जमकर क्रिकेट बची है. खासकर रोहित ने दूसरे और तीसरे वनडे में जबरदस्त पारियां खेली. ऐसे में रोहित से भारतीय फैंस एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसे ही दमदार प्रदर्शन का कयास लगा रहे हैं. आइए जानते हैं रोहित का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में रिकॉर्ड कैसा रहा है...

रोहित बनाम SA

बात करें अगर रोहित का वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए रिकॉर्ड्स के बारे में, तो उन्होंने अभी तक 26 मैचों की 25 पारियों में 33.89 की धमाकेदार औसत से 806 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 150 रनों का रहा है, जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क में आया था. साथ ही वह एक बार नॉट आउट भी रहे हैं. रोहित के पास इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन छूने का जबरदस्त मौका है.

साल 2025 में रोहित का प्रदर्शन

रोहित शर्मा ने साल 2025 में अभी तक महज 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इसमे भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया है. अभी तक खेले गए 11 मैचों में 50.50 के धमाकेदार औसत से उन्होंने 504 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. रोहित ने इस साल 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. उनका पिछला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैच में आया था. रोहित जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, वह कभी भी मैच को सिंगल हैंडल पलटने का दम रखते हैं.

रोहित का वनडे करियर

रोहित ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले गए 276 मैचों की 268 पारियों में 49.72 की दमदार औसत से 11370 रन बनाने का कारनामा किया है. रोहित ने अपने अभी तक के वनडे करियर के दौरान 33 शतक और 59 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है. उनका उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है. रोहित पूरे क्रिकेट जगत में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है.

