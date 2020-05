रोहित शर्मा ने खोला राज, नेट पर इस भारतीय गेंदबाज को खेलना मुश्किल

नई दिल्ली. वैसे तो टीम इंडिया के 'हिटमैन' ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) शायद ही किसी गेंदबाज की गेंद पर मुश्किल में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही भारतीय क्रिकेट टीम का एक साथी गेंदबाज ऐसा भी है, जिसके सामने नेट प्रैक्टिस में भी बल्लेबाजी करना रोहित के लिए मुश्किल हो जाता है. ये गेंदबाज है मोहम्मद शमी (Mohammed Shami). रोहित ने अपनी बल्लेबाजी का ये राज शेयर किया महिला टीम इंडिया की ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और जेमिमाह रोड्रिग्ज (Jemimah Rodrigues) के साथ.

शमी को पसंद नहीं है नेट पर गेंदबाजी करना

रोहित शर्मा ने बताया कि मोहम्मद शमी को नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद नहीं है. शमी कहते हैं कि एक गेंदबाज टेस्ट मैच के दौरान जान निचोड़ लेने वाली हालात में भी गेंदबाज को 25 ओवर फेंकने पड़ते हैं, इसलिए बाद में नेट पर भी क्यों जान खपाएं.

The 2nd episode is here guys with the #Hitman, @ImRo45. Today is also his birthday, so it’s even more special. Click on the link to watch the episode https://t.co/or7AtHEsiC @JemiRodrigues @baselineventure #HappyBirthdayRohit pic.twitter.com/UQhegnFBvL

— Smriti Mandhana (@mandhana_smriti) April 30, 2020