रोहित बनाम हेड, 76 मैचों के बाद वनडे में कौन है सबसे ज्यादा विध्वंसक? दुनिया भर में पीटा है डंका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 2 दिनों में शुरू होने वाली है. दोनों देशों का क्रिकेट जगत में जलवा है. इनका नाम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होता है. हम बताएंगे की 76 मैचों बाद रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड का क्या आंकड़ा रहा है. कौन सबसे बेस्ट रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:18 PM IST
Rohit- Head

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 2 दिनों में शुरू होने वाली है. दोनों देशों का क्रिकेट जगत में जलवा है. इनका नाम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होता है. इसका कारण दोनों देशों के प्लेयर्स भी हैं. दोनों ही टीमों में हमेशा से स्टार खिलाडियों की भरमार है. उन ही में से एक नाम रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड का है. इन दोनों खिलाड़ी ने क्रिकेट जगत में जो दबदबा कायम किया है. शायद ही कोई कर पाएगा. अगर एक बार ये टिक गए तो विरोधी टीम की हालत खराब कर के रख देते हैं. ऐसे में हम बताएंगे की 76 मैचों बाद दोनों खिलाड़ियों का क्या आंकड़ा रहा है. कौन सबसे बेस्ट रहा है.

रोहित शर्मा
रोहित वनडे फॉर्मेट के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं.उन्होंने पिछले 1 दशक में जो रिकॉर्ड कायम किया है उसे तोड़ने का तो छोड़िए उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता.  बता दें कि रोहित शर्मा ने अभी तक वनडे क्रिकेट में 273 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रोहित और ट्रेविस हेड के 76 मैचों के बाद के रिकॉर्ड्स के बारे में. हेड ने ओवरऑल अपने करियर में अभी तक 76 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44.56 की औसत से 2942 रन बनाए हैं. 

 

रोहित या हेड?
गौरतलब है रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 76 मैचों तक 33.67 की औसत से 1889 रन बनाए थे. तब तक रोहित ने महज 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए थे. वहीं रोहित ने उस समय तक 131 चौके और 22 छक्के लगाए थे. वहीं, हेड ने 76 मैचों के बाद 339 चौके और 72 छक्के लगाए हैं. इससे साफ पता लगता है कि हेड और रोहित दोनों में 76 मैचों के बाद हेड काफी आगे हैं. 

ट्रेविस का रिकॉर्ड

ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ अभी तक वनडे क्रिकेट में खेले 10 मैचों की 10 पारियों में 42.68 की औसत से 384 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है. उनका उच्चतम स्कोर 137 रनों का रहा है. सबसे खास बात ये है कि उनका शतक भारत के खिलाफ साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में आया,  जो कि टीम इंडिया के हार की वजह भी बनी थी.

