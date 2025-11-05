रोहित या विराट.. BCCI को चुनना हो कोई एक, पूर्व कप्तान ने सेलेक्टर्स को दी नसीहत

रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के स्क्वाड पर बड़ा सवाल बने हुए हैं. हाल में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में एक शतक और एक फिफ्टी लगाई जबकि कोहली भी आखिरी वनडे में 74 रन नाबाद बना गए. इन दोनों को लेकर पूर्व पाकिस्तान कप्तान ने बीसीसीआई को बड़ी नसीहत दे दी है.
Trending Photos
रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के स्क्वाड पर बड़ा सवाल बने हुए हैं. हाल में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में एक शतक और एक फिफ्टी लगाई जबकि कोहली भी आखिरी वनडे में 74 रन नाबाद बना गए. दोनों की मौजूदगी के चलते कई युवा मौके के इंतजार में बैठे हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या एक फॉर्मेट के दम पर वह 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया में टिक पाएंगे. अब इन दोनों को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने बीसीसीआई को बड़ी नसीहत दे दी है.
क्या बोले लतीफ?
आईएनएस को दिए इंटरव्यू में लतीफ ने कहा, 'अभी 2026 पूरा बाकी है. हमें देखना होगा कि कितने वनडे मैच बचे हैं और उनमें से कितने वे खेलेंगे, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को जरूर टीम में होना चाहिए. वनडे क्रिकेट एक लंबा प्रारूप है. अगर रोहित और विराट नहीं तो कम से कम एक को जरूर टीम का हिस्सा होना चाहिए. कभी-कभी आपके पास खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जा सकता.
यशस्वी को नहीं मिल रहा मौका
उन्होंने आगे कहा, 'जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी जगह कोई और खेल रहा है. फिर अचानक, साई सुदर्शन जैसा कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. केएल राहुल भी मौके के हकदार हैं. विचार करने के लिए कई कारक हैं. लेकिन अगर दोनों को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना संभव नहीं है, तो कम से कम एक को जरूर शामिल किया जाना चाहिए.'
ये भी पढे़ं.. PM मोदी से मुलाकात.. अब वर्ल्ड चैंपियंस का नया शेड्यूल, राष्ट्रपति से भी मिलेगी बधाई
रोनाल्डो-मेसी से की तुलना
लतीफ ने कहा, 'रोहित और विराट दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैच का रुख बदल सकते हैं. आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे देख लीजिए. इतने लंबे ब्रेक के बाद वापसी करते हुए दोनों ने टीम को शानदार जीत दिलाई. पहले दो मैचों में विराट ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन तीसरे मैच में अपनी क्लास दिखाई. क्लास हमेशा के लिए होती है. रोनाल्डो अभी भी खेल रहे हैं, मेसी भी खेल रहे हैं। रोहित और विराट भारत के रोनाल्डो और मेसी हैं.'