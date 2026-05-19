रोहित-विराट में किसी एक का कटेगा पत्ता, 2027 वर्ल्ड कप पर चौंकाने वाला अपडेट, BCCI मीटिंग में 2 और प्लेयर्स पर लटकी तलवार

BCCI: पूरे भारत में आईपीएल फीवर है, लेकिन टीम इंडिया के लिहाज से एक बड़ा दिन है. आज वो तारीख है जब अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी आज एक बड़ी मीटिंग करने जा रही है. इस मीटिंग में न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम पर चर्चा होगी, बल्कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप का पूरा खाका भी तैयार किया जाएगा. बड़ा मुद्दा रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे, जिनपर एक हैरान कर देने वाला अपडेट देखने को मिला है. पिछले साल से ही संशय है कि वह 2027 वर्ल्ड कप में उतरेंगे या नहीं. वजह है कि दोनों टेस्ट और टी20 रिटायरमेंट के बाद एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जिसके चलते उनके लिए टीम इंडिया में जगह बनाना और भी चैलेंजिंग हो गया है.

रोहित पर लटकी तलवार

सेलेक्टर्स का टारगेट साफ है कि अब टीम में केवल उन्हीं को जगह मिलेगी जो पूरी तरह फिट होंगे. फिटनेस से कोई समझौता नहीं होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि वह हैमिस्ट्रिंग से जूझते नजर आए. सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनका बल्ला शांत रहा है. रिपोर्ट में साफ बताया गया कि, अब उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है. इसके अलावा जडेजा पर भी सवाल होगा. रवींद्र जडेजा को टीम में बने रहने के लिए अपने खेल का स्तर और सुधारना होगा.

विराट कोहली को ग्रीन सिग्नल

विराट कोहली को हरी झंडी है क्योंकि फिलहाल कोहली प्रचंड फॉर्म में हैं. टीम इंडिया में रहते हुए भी शानदार प्रदर्शन किया और आईपीएल में भी दमदार बैटिंग की है. 14 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी जा सकती है. गिल की अगुवाई वाली इस टीम में कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है.

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हार्दिक पर खतरा और नीतिश की लॉटरी

रोहित-जडेजा के अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी रडार पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं के सामने हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का वर्कलोड भी एक बड़ा मुद्दा है. हार्दिक ने IPL में गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन उन्होंने मार्च 2025 के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है. इस बीच, 22 साल के युवा ऑलराउंडर नीतिश कुमार रेड्डी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले नीतिश को टीम मैनेजमेंट अजमाना चाहता है. उन्हें आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में शामिल किया जा सकता है. संदेश बिल्कुल साफ है, आज की यह बैठक भारतीय क्रिकेट की नई दिशा तय करेगी. चयनकर्ता अब किसी भी खिलाड़ी को मुफ्त में जगह देने के मूड में नहीं हैं. नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रदर्शन और फिटनेस ही टीम में एंट्री का एकमात्र रास्ता होगी.