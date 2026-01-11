Advertisement
शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया जब आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी तो करोड़ों फैंस की नजरें महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी होंगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 11, 2026, 09:52 AM IST
विराट कोहली या रोहित शर्मा... न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन हैं सबसे ज्यादा खतरनाक? ये रहे दोनों धुरंधर बल्लेबाजों के रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन हैं सबसे ज्यादा खतरनाक?

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 से 2025 के बीच 31 वनडे मैचों की 29 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 1073 रन बनाए हैं, उनका सर्वाधिक स्कोर 147 रन है. रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेला था. इस मैच में उन्होंने 76 रन की पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाया था. ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से ही रोहित शर्मा बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे हैं.

न्यूजीलैंड के लिए काल बनेंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की फॉर्म और फिटनेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. रोहित शर्मा की फॉर्म पहले भी उनके साथ थी, लेकिन वे शुरुआती ओवरों में तेज खेलने की कोशिश करते थे. बदलाव यह है कि रोहित अब 2019 वाले रोहित नजर आ रहे हैं, जो लंबी पारियां खेलने के लिए मशहूर थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी रोहित से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका वाली सीरीज के दौरान दिखी फॉर्म की उम्मीद रहेगी.

विराट कोहली का न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे घातक रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 2010 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले 33 मैचों में 6 शतक और 9 अर्धशतक की मदद से 1,657 रन बनाए हैं. विराट कोहली का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 154 रन रहा है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि विराट कोहली प्रचंड फॉर्म में हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले थे.

