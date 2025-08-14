रोहित शर्मा या विराट कोहली...कमेंट्री से क्यों बाहर हुए थे इरफान पठान? दिग्गज ऑलराउंडर ने कर दिया खुलासा

Irfan Pathan Commentary: भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया का पिछला दौरा भूलने वाला रहा था. टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-3 से हार गई थी. उस दौरे के बाद भारत के तीन बड़े खिलाड़ियों का टेस्ट करियर समाप्त हो गया.
रविचंद्रन अश्विन ने बीच सीरीज में संन्यास का ऐलान किया था और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ने कुछ महीनों बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. दौरे पर कुछ ऐसा भी हुआ था जिस कारण भारत के दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान के कमेंट्री से बाहर कर दिया गया था.
बुरी तरह फेल हुए थे रोहित शर्मा
भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म की वजह से सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट से हटने का फैसला किया था. रोहित ने उस सीरीज का पहला मैच भी नहीं खेला था और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बल्ले से उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में केवल 164 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था. ऑस्ट्रेलिया में एक विदेशी कप्तान के तौर पर उनका 6.20 का औसत सबसे खराब था. इस कारण से उनके अंतिम टेस्ट में खेलने पर सवाल उठने लगे थे.
इरफान पठान का बड़ा बयान
'लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में इरफान पठान ने बताया कि ब्रॉडकास्टर्स को इंटरव्यू के दौरान रोहित के प्रति सम्मानजनक रवैया बनाए रखना था, भले ही उनका प्रदर्शन खराब रहा हो. पठान ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर रोहित कप्तान नहीं होते, तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता. उन्होंने कहा, ''रोहित शर्मा सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 6 था. इसलिए हमने कहा था कि अगर वह कप्तान नहीं होते, तो उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती और यह सच है.''
'वह हमारे मेहमान थे'
पठान ने आगे कहा, "लोग कहते हैं कि हमने रोहित शर्मा का जरूरत से ज्यादा समर्थन किया. जब कोई आपके ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर इंटरव्यू देने आता है, तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे? आपने उसे बुलाया है, तो आप शालीनता से पेश आएंगे. जब रोहित इंटरव्यू के लिए आए, तो हम शालीन थे और हमें ऐसा दिखाना भी था, क्योंकि वह हमारे मेहमान थे. उसी बात को जोड़कर कहा गया कि हम उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन यह हम ही थे जिन्होंने कहा था...हमने कहा था कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए, लेकिन उस बात को हटा दें, तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी. अगर वह टीम के कप्तान नहीं होते तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता.''
पठान ने किया खुलासा
दौरे के बाद पठान को जब आईपीएल 2025 में कमेंट्री पैनल से हटाया गया तो काफी चर्चा हुई. वह देश के एक चर्चित कमेंटेटर बन चुके हैं. इरफान ने सच्चाई बताते हुए कहा कि उनका काम एक कमेंटेटर के रूप में सच्चाई बताने का है. पठान ने किसी का खिलाड़ी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर क्रिकेटर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है तो तारीफ करना और जब वह खराब खेल रहा हो तो आलोचना करना ही कमेंटेटर का काम है. कमेंटेटर फैंस के प्रति जिम्मेदार होते हैं.