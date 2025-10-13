Advertisement
रोहित शर्मा का ट्रॉफी से प्यार वायरल,श्रेयस अय्यर की अजीबोगरीब हरकत देख उड़ेंगे होश, तेजी से फैल रहा वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई है. इसी बीच एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:30 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई है. दोनों ही दिग्गज क्रिकेटर को देखने के लिए फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. भारतीय टीम की अगुवाई का जिम्मा नए कप्तान शुभमन गिल के हाथों में सौंपा गया है. इसी बीच एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा(Rohit Sharma) और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर( Shreyas Iyer) के साथ दे रहे हैं. फैंस रोहित की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

फैंस का जीत लिया दिल
भारत के पूर्व कप्तान और नए नवेले वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर की साथ में एक वीडियो वायरल हो रही है. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर CEAT क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान साथ में बैठे थे. तभी श्रेयस अय्यर को मिला हुआ अवॉर्ड  वह पैरों के पास रख देते हैं. जब रोहित शर्मा की उसपर नजर पड़ती है, तो वह अवॉर्ड उठाकर ऊपर टेबल पर रख देते हैं. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के इस रवैये को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं. उनकी इस वीडियो को फैंस खूब शेयर कर रहे हैं और यह अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुकी है.

रोहित की फिटनेस
रोहित शर्मा पर शुरुआत से फिट ना रहने को लेकर तरह-तरह के बातें कही जाती हैं. उन्होंने इस बारी सारी बातों को गलत साबित करते हुए खुद को एकदम फिट कर सभी को हैरान कर दिया. रोहित को इवेंट में देखकर सभी क्रिकेट फैंस के होश उड़ गए. वह बेहद ही फिट और स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं. फैंस में उन्हें 2013 वाला रोहित शर्मा दिखाई दे रहा है. रोहित की वापसी को लेकर उनके फैंस काफी खुश हैं. 

रोहित का वनडे करियर 
रोहित शर्मा ने साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने करियर में खेले 273 मैचों की 265 पारियों में 48.90 की औसत से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाए. रोहित ने अपने वनडे करियर के दौरान 3 दोहरे शतक जड़े. सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों की पारी खेली.  ऐसा करने वाले रोहित दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनका उच्चतम स्कोर 264 रनों का रहा है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ आया. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Shreyas IyerRohit Sharma

