Advertisement
trendingNow12948261
Hindi Newsक्रिकेट

कप्तानी जाने के बाद अब रोहित की वनडे टीम में जगह पर भी खतरा, ये 3 खूंखार बल्लेबाज काट सकते हैं पत्ता

रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है. हालांकि अभी 'हिटमैन' के लिए खतरा टला नहीं है. वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है. भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 05, 2025, 06:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कप्तानी जाने के बाद अब रोहित की वनडे टीम में जगह पर भी खतरा, ये 3 खूंखार बल्लेबाज काट सकते हैं पत्ता

रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है. हालांकि अभी 'हिटमैन' के लिए खतरा टला नहीं है. वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है. भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे 3 खूंखार बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. भारत के पास 3 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

1. अभिषेक शर्मा

25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 196.07 के स्ट्राइक रेट और 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर कप्तान और ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. अभिषेक शर्मा वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं. अभिषेक शर्मा ने हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान 7 मैचों में 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए थे, जिसमें 32 चौके और 19 छक्के शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. यशस्वी जायसवाल

23 साल के यशस्वी जायसवाल वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. यशस्वी जायसवाल तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं. यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक केवल एक ही वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल को अगर लगातार वनडे टीम में शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिलता है तो वह टीम इंडिया को एक बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज का ऑप्शन भी देंगे. किसी भी टीम के लिए दाएं और बाएं हाथ का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे फील्डिंग कर रही टीम पर पावर-प्ले के दौरान काफी दबाव डाला जा सकता है और तेजी से रन बटोरे जा सकते हैं.

3. ऋषभ पंत

ऋषभ पंत वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बनाया जा सकता है. ऋषभ पंत वनडे में टीम इंडिया के ओपनर बन गए तो लंबे समय तक वह इस जगह पर तूफान मचा सकते हैं. जब रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बनाया गया तो यह बड़ा फैसला महेंद्र सिंह धोनी का था. इसी वजह से रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 3 बार दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे. जैसे रोहित शर्मा ओपनर बनने के बाद हिट साबित हुए थे, वैसे ही ऋषभ पंत भी ओपनर बनने के बाद कहर मचा सकते हैं. ये विकेटकीपर बल्लेबाज अगर वनडे टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बन गया तो टीम इंडिया को इसका जबर्दस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि फिर इस बल्लेबाज का बल्ला जमकर आग उगलेगा. फिर इस बल्लेबाज को दोहरे-तिहरे शतक ठोकने से कोई नहीं रोक सकता.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;