कप्तानी जाने के बाद अब रोहित की वनडे टीम में जगह पर भी खतरा, ये 3 खूंखार बल्लेबाज काट सकते हैं पत्ता

रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है. हालांकि अभी 'हिटमैन' के लिए खतरा टला नहीं है. वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है. भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. ऐसे 3 खूंखार बल्लेबाज हैं, जो वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. भारत के पास 3 बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.

1. अभिषेक शर्मा

25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 196.07 के स्ट्राइक रेट और 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर कप्तान और ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. अभिषेक शर्मा वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं. अभिषेक शर्मा ने हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान 7 मैचों में 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए थे, जिसमें 32 चौके और 19 छक्के शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

2. यशस्वी जायसवाल

23 साल के यशस्वी जायसवाल वनडे टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. यशस्वी जायसवाल तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं. यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं. यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक केवल एक ही वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल को अगर लगातार वनडे टीम में शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिलता है तो वह टीम इंडिया को एक बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज का ऑप्शन भी देंगे. किसी भी टीम के लिए दाएं और बाएं हाथ का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे फील्डिंग कर रही टीम पर पावर-प्ले के दौरान काफी दबाव डाला जा सकता है और तेजी से रन बटोरे जा सकते हैं.

3. ऋषभ पंत

ऋषभ पंत वनडे टीम में रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं. ऋषभ पंत को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बनाया जा सकता है. ऋषभ पंत वनडे में टीम इंडिया के ओपनर बन गए तो लंबे समय तक वह इस जगह पर तूफान मचा सकते हैं. जब रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बनाया गया तो यह बड़ा फैसला महेंद्र सिंह धोनी का था. इसी वजह से रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में 3 बार दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे. जैसे रोहित शर्मा ओपनर बनने के बाद हिट साबित हुए थे, वैसे ही ऋषभ पंत भी ओपनर बनने के बाद कहर मचा सकते हैं. ये विकेटकीपर बल्लेबाज अगर वनडे टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से ओपनर बन गया तो टीम इंडिया को इसका जबर्दस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि फिर इस बल्लेबाज का बल्ला जमकर आग उगलेगा. फिर इस बल्लेबाज को दोहरे-तिहरे शतक ठोकने से कोई नहीं रोक सकता.