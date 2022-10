Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड, इन दिग्गजों को पीछे छोड़ रच दिया इतिहास

Rohit Sharma Record In T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक अंदाज में 5 विकेट से हार का स्वाद चखना पड़ा. टीम इंडिया के बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए और भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उतरते ही कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 36 मैच खेल लिए हैं उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल का खेल नहीं दिखा पाए और 15 रन बनाकर आउट हो गए.

