ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में जुटे हिटमैन? वायरल वीडियो ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

भारतीय टीम ने एशिया कप की शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही मैच यूएई को बुरी तरह से हरा दिया. टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला 93 गेंद रहते ही जीत लिया था. मैच के दौरान भारतीय फैंस रोहित और विराट के कई पोस्टर हाथ में लिए दिखे थे. दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने साल 2025 की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. एशिया कप के दौरान भारत के विस्फोटक बल्लेबाज और सबके चहिते रोहित शर्मा का प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो सामने आया है, फैंस कयास लगा रहे रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी कर रहे हैं.
मुंबई इंडियंस ने शेयर किया वीडियो
मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया पेज से रोहित शर्मा का प्रैक्टिस करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नेट पर लंबे-लंबे शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में मुंबई की टीम ने लिखा, "बहुत टाइम हो गया यार". बता दें कि ये वीडियो भारत और यूएई के बीच खेले गए एशिया कप मैच के पहले का है.
Bohot time ho gaya yaar pic.twitter.com/FxM9YGjwc1
— Mumbai Indians (@mipaltan) September 10, 2025
रोहित की बेहतरीन फिटनेस
हाल ही में रोहित बीसीसीआई सेंट्रर ऑफ़ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करके आए थे. मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया, जिसमें वो काफी फिट नजर आ रहे थे. MI ने जो ये वीडियो शेयर किया है वो आईपीएल 2025 का है. वीडियो में मुंबई के स्टॉफ पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच रोहित ने भी सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस करने की तस्वीर शेयर की.
फैंस कर रहे रोहित का बेसबरी से इंतजार
अक्टूबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लंबे समय से मैच नहीं खेला है. फैंस उनका क्रिकेट फील्ड पर बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रोहित का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. ऐसे में इस दौरे पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से वो सिलेक्टर से लेकर सभी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं. 19 अक्टूबर को मैदान पर रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच खेलते दिख सकते हैं.
