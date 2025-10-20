Advertisement
'तीनों फॉर्मेट में महान बनेगा भारत का ये क्रिकेटर'... रोहित शर्मा ने अचानक अपनी इस भविष्यवाणी से मचाई सनसनी

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अचानक अपनी एक बड़ी भविष्यवाणी से सनसनी मचा दी है. 'हिटमैन' ने भारत के एक युवा क्रिकेटर को भविष्य का सुपरस्टार बताया है. रोहित शर्मा के मुताबिक यह क्रिकेटर आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट में भारत का महान क्रिकेटर बनेगा. बता दें कि ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से वनडे डेब्यू पर कैप हासिल की थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 20, 2025, 02:00 PM IST
रोहित शर्मा ने इस दौरान विश्वास जताया कि जैसे-जैसे नीतीश रेड्डी करियर में आगे बढ़ेंगे, 'सभी फॉर्मेट में महान' खिलाड़ी बनेंगे.

नीतीश रेड्डी को कैप नंबर 260 देते हुए रोहित शर्मा ने 22 वर्षीय खिलाड़ी के रवैये और खेलने के स्टाइल की तारीफ की. रोहित शर्मा ने बीसीसीआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'कैप नंबर 260, नीतीश रेड्डी, इस क्लब में आपका स्वागत है. आपके करियर की शुरुआत शानदार रही. मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे.'

रोहित शर्मा का बड़ा बयान

रोहित शर्मा ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे. जैसा आपने अपने भाषण में कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं. हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें. हर कोई आपको सपोर्ट करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा.' नीतीश रेड्डी ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 11 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 19 रन बनाए. उनकी इस पारी में 2 छक्के शामिल थे. इसके बाद नीतीश ने 2.1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके.

भारत को पहले वनडे में मिली करारी हार

पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान कई बार बारिश के खलल के बीच भारत 26 ओवरों में 9 विकेट पर 136 रन पर सिमट गया. डकवर्थ लुईस नियम में बदलाव के कारण ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 21.1 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिया. जबकि केएल राहुल (38), अक्षर पटेल (31) और नीतीश रेड्डी (19*) ने बल्ले से कुछ देर तक संघर्ष किया.

भारत को एडिलेड में हर हाल में जीतना होगा

भारत को अपना दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेलना है. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. दूसरा वनडे मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. सीरीज में बने रहने के लिए भारत को एडिलेड में दूसरा वनडे मैच हर हाल में जीतना होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Rohit Sharma

