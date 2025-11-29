Advertisement
ये पागलपंती नहीं करते हम... SA के खिलाफ गौतम गंभीर ने ऐसा क्या कर दिया? VIRAL हो गया रोहित शर्मा का VIDEO

India vs South Africa: जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से बैटिंग ऑर्डर में हद से ज्यादा प्रयोग देखने को मिला है. कहीं ना कहीं अब ये प्रयोग फैंस को चुभने लगी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर नंबर-3 पर बैटिंग करते दिखे, लेकिन गुवाहाटी में उनकी जगह साई सुदर्शन को इस नंबर पर भेजा गया. 

Nov 29, 2025
India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हो रही है. जब से गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली है तब से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन टेस्ट में वो दिन देखना पड़ा है, जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था. गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के विशाल अंतर से हराया. रन के लिहाज से ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार थी. 

जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से बैटिंग ऑर्डर में हद से ज्यादा प्रयोग देखने को मिला है. कहीं ना कहीं अब ये प्रयोग फैंस को चुभने लगी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर नंबर-3 पर बैटिंग करते दिखे, लेकिन गुवाहाटी में उनकी जगह साई सुदर्शन को इस नंबर पर भेजा गया. टीम इंडिया मैनेजमेंट के इस फैसले से फैंस नाराज दिखे और इस बीच रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. 

'ये पागलपंती नहीं करते हैं हम...'

बैटिंग ऑर्डर में चल रही उठापटक के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इसी मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं। रोहित की कप्तानी में भी बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किए जा रहे थे. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो हिटमैन ने कहा

बैटिंग पोजिशन में बदलाव का ये मतलब नहीं है कि आप शिखर धवन को नंबर-8 पर भेज दो और हार्दिक को ओपनिंग करने भेज दो. ऐसे नहीं होता. आप पिछले 6-7 साल देख लो, रोहित शर्मा और शिखर धवन ही ओपनिंग करने गए हैं. नंबर-3 पर विराट कोहली उतरे हैं. 4-5 पर जो नए लड़के आते हैं, उनको तैयार रहना जरूरी है. पिछले 4 साल का देख लो तो जो ओपनर है तो ओपनिंग ही किया है. नंबर-3 वाला इसी स्थान पर गया है. हार्दिक और जडेजा नंबर 6 और 7 पर खेले हैं. बस 4 और 5 में बदलाव हुआ है और इतना लचीलापन तो होना चाहिए.''

रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि जब वो या विराट कोहली नए थे तब उन्होंने भी नंबर 1 से लेकर 8 तक में बल्लेबाजी की है. मैं इस लचीलेपन की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि ओपनर को 8 नंबर पर भेज दो और नंबर-8 वाले से ओपन करवा लो. ऐसी पागलपंती नहीं करते हैं हम.

