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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, विराट और धोनी के महान क्लब में हुई एंट्री

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, विराट और धोनी के महान क्लब में हुई एंट्री

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL में एक प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. रोहित शर्मा की एंट्री अब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के महान क्लब में हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में उतरते ही मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. रोहित शर्मा IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले संयुक्त रूप से 'नंबर-1' खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 11, 2026, 09:30 AM IST
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रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, विराट और धोनी के महान क्लब में हुई एंट्री

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL में एक प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. रोहित शर्मा की एंट्री अब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के महान क्लब में हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में उतरते ही मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. रोहित शर्मा IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले संयुक्त रूप से 'नंबर-1' खिलाड़ी बन गए हैं.

विराट और धोनी के महान क्लब में हुई एंट्री

रविवार को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जब रोहित शर्मा उतरे, तो यह उनका 278वां आईपीएल मैच था. महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी इतने ही आईपीएल मैच खेल चुके हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद रवींद्र जडेजा ने अपने आईपीएल करियर में 265 मैच खेले हैं, जबकि दिनेश कार्तिक 257 मुकाबलों के साथ तीसरे पायदान पर हैं. आईपीएल में अब तक सिर्फ 12 ही खिलाड़ी 200 मैच खेले हैं.

रोहित शर्मा ने 7,289 रन बनाए

रोहित शर्मा ने 278 आईपीएल मुकाबलों में अब तक 30.11 की औसत के साथ 7,289 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक भी आए, जबकि कोहली ने इतने ही मुकाबलों में 8 शतकों के साथ 9,040 रन जुटाए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने 278 आईपीएल मुकाबलों में 38.30 की औसत के साथ 5,439 रन बनाए हैं. रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रोहित शर्मा ने 10 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों के साथ 22 रन बनाए. टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए.

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RCB ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली

मुंबई इंडियंस ने 28 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे. यहां से नमन धीर ने तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 57 गेंदों में 82 रन जुटाए. नमन 32 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तिलक वर्मा ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए मुंबई इंडियंस को 166 रन के स्कोर तक पहुंचाया. तिलक वर्मा 42 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे, जबकि राज बावा ने 16 रन और विल जैक्स ने 10 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जोश हेजलवुड, रासिख सलाम डार और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. मुंबई इंडियंस (MI) से मिले 167 रनों के लक्ष्य को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने हासिल करते हुए 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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