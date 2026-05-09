रोहित शर्मा को महिला फैन ने किया परेशान, सेल्फी लेते समय फोन ने दिया धोखा, फिर हिटमैन ने जो किया हो गया VIRAL

Rohit Sharma Video: रोहित शर्मा फिलहाल रायपुर में हैं, जहां मुंबई इंडियंस रविवार (10 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक महिला फैन Rohit Sharma के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं. हिटमैन को सामने देखते ही ये महिला प्रशंसक दौड़ते हुए उनके पास पहुंची. मोबाइल फोन निकालकर सेल्फी लेने लगी, लेकिन तभी पता चला कि उनका फोन तो स्विच ऑफ हो गया है.
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Rohit Sharma Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. हिटमैन की एक झलक पाने के लिए उनके करोड़ों फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. रोहित फिलहाल रायपुर में हैं, जहां मुंबई इंडियंस रविवार (10 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक महिला फैन रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आ रही हैं. हिटमैन को सामने देखते ही ये महिला प्रशंसक दौड़ते हुए उनके पास पहुंची. मोबाइल फोन निकालकर सेल्फी लेने लगी, लेकिन तभी पता चला कि उनका फोन तो स्विच ऑफ हो गया है. इसके बाद हिटमैन वहां से निकलने लगे और ये महिला फैन परेशान हो गईं.
मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो को पोस्ट किया है. देख सकते हैं कि एक महिला सबको हटाते हुए रोहित शर्मा के पास पहुंची. उनके चेहरे की चमक ये बयां कर रही थी कि वो हिटमैन की जबड़ा फैन हैं. रोहित ने भी निराश नहीं किया और सेल्फी के लिए तैयार हो गए. महिला ने तो फोटो खिंचवा ली, उसके बाद अपने बेटे को बुलाया. रोहित इसके लिए भी आराम से राजी हो गए, लेकिन तभी महिला ने कहा कि 'मेरा फोन ऑफ हो गया.'
जब महिला का फोन बंद हो गया तो रोहित शर्मा वहां मौजूद बाकी फैंस को हाय करते हुए निकलने लगे. लेडी फैन परेशान हो गईं और आवाज देते हुए कहा, 'भईया फोन दे दो प्लीज'. इतने में रोहित टीम बस के पास पहुंच चुके थे और वहां से निकलने वाले थे. पीछे से आवाज आई कि अरे मेरा फोन बंद हो गया. हिटमैन ने जवाब दिया- तो इसमें मैं क्या करूं फिर. दिलचस्प बात ये है कि परेशान होने के बावजूद वो थोड़ी देर और रुके और दोबारा साथ में फोटो खिंचवाई. सेल्फी लेने के बाद महिला फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
रोहित शर्मा रविवार (10 मई) को एक्शन में दिखेंगे. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 44 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली थी. आरसीबी के खिलाफ रायपुर में भी वो बल्ले से जलवा दिखाना चाहेंगे. मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन से बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीजन जब ये दोनों टीमें पहले राउंड में भिड़ी थी, तब आरसीबी ने एमआई को 18 रनों से हराया था.
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