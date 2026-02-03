'ये मेरे और परिवार के लिए...' पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर क्या बोले रोहित शर्मा? इन बातों से जीता दिल

Rohit Sharma: भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा के बाद भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया. हिटमैन ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में और अधिक सफलता हासिल करने और देश के लिए अधिक मैच और ट्रॉफियां जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया.

पद्म श्री से सम्मानित होने पर क्या बोले रोहित शर्मा?

दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने करियर में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ''नमस्कार! पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर, मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है. मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मैं भारत के लिए ट्रॉफी और मैच जीतना जारी रखने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद, जय हिंद.

बता दें कि रोहित शर्मा और भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. खेल श्रेणी में अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में पैरा हाई जम्पर प्रवीण कुमार और हॉकी स्टार सविता पुनिया शामिल हैं. 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा के बाद टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा.

रोहित शर्मा के नेतृत्व में, टीम इंडिया ने बारबाडोस में आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता. वहीं, हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम ने घरेलू मैदान पर 2025 में वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचा.वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने दो युगल पुरस्कारों (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने की मंजूरी दी है, जैसा कि नीचे दी गई सूची में है. इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं.

पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) की श्रेणियों से छह-छह व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही 16 पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं.

ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल के आसपास आयोजित होते हैं. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं और तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं. पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं.

खिलाड़ियों के लिए पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी सूची:

पद्म भूषण - विजय अमृतराज

पद्म श्री - बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार, के पजानिवेल, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली

