Advertisement
trendingNow13097110
Hindi Newsक्रिकेटये मेरे और परिवार के लिए... पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर क्या बोले रोहित शर्मा? इन बातों से जीता दिल

'ये मेरे और परिवार के लिए...' पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर क्या बोले रोहित शर्मा? इन बातों से जीता दिल

Rohit Sharma: भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा के बाद भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया. हिटमैन ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण बताया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Rohit Sharma: भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा के बाद भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया. हिटमैन ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में और अधिक सफलता हासिल करने और देश के लिए अधिक मैच और ट्रॉफियां जीतने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया.

पद्म श्री से सम्मानित होने पर क्या बोले रोहित शर्मा?

दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने करियर में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ''नमस्कार! पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर, मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है. मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मैं भारत के लिए ट्रॉफी और मैच जीतना जारी रखने का प्रयास करूंगा. धन्यवाद, जय हिंद.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि रोहित शर्मा और भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है. खेल श्रेणी में अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में पैरा हाई जम्पर प्रवीण कुमार और हॉकी स्टार सविता पुनिया शामिल हैं. 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा के बाद टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा.

रोहित शर्मा के नेतृत्व में, टीम इंडिया ने बारबाडोस में आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता. वहीं, हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम ने घरेलू मैदान पर 2025 में वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचा.वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने दो युगल पुरस्कारों (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने की मंजूरी दी है, जैसा कि नीचे दी गई सूची में है. इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं.

पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) की श्रेणियों से छह-छह व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही 16 पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं.

ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल के आसपास आयोजित होते हैं. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं और तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं. पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं.

खिलाड़ियों के लिए पद्म पुरस्कार 2026 की पूरी सूची:

पद्म भूषण - विजय अमृतराज
पद्म श्री - बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार, के पजानिवेल, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली

ये भी पढ़ें: WPL 2026 के फाइनल में आएगा रनों का तूफान, दिल्ली कैपिटल्स की इन 3 'शेरनियों' को रोकना RCB के लिए नहीं होगा आसान

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार