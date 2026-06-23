Rohit Sharma Receives Padma Shri Award 2026: 23 जून का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए बेहद खास बन गया. इस दिन उनके सुनहरे करियर में एक और ऐतिहासिक और गौरवशाली अध्याय जुड़ गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 'हिटमैन' रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित पद्म श्री (Padma Shri) पुरस्कार से सम्मानित किया. इस खूबसूरत पल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रोहित शर्मा की सादगी और उनके संस्कार ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है.
राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में जैसे ही पद्म श्री पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा के नाम की घोषणा हुई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. रोहित जैसे ही पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उन्हें नमस्कार किया. पीएम मोदी ने भी मुस्कुराकर उनके अभिवादन का जवाब दिया. इसके बाद रोहित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश का यह चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रहण किया.
जब रोहित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्म श्री मिल रहा था, तब दर्शकों के बीच बैठीं उनकी पत्नी रितिका सजदेह के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ देखी जा सकती थी.
मंगलवार को आयोजित इस दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने कुल 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए. इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार शामिल रहे. रोहित शर्मा के अलावा कला और सिनेमा जगत की कई दिग्गज हस्तियों को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया, जिनमें दक्षिण भारतीय सिनेमा के महानायक ममूट्टी, दिग्गज अभिनेता आर. माधवन और मशहूर पार्श्व गायिका अलका याज्ञनिक जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थीं.
दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा को यह सर्वोच्च सम्मान ठीक उसी तारीख के आसपास मिला है, जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 19 साल पूरे किए हैं. 23 जून के आसपास ही साल 2007 में रोहित ने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू मैच खेला था. आज 39 साल की उम्र में भी वह उसी ऊर्जा और जज्बे के साथ क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं. टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित का पूरा फोकस अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप 2027 पर है, जिसकी तैयारियों में हिटमैन जुटे हुए हैं.
रोहित शर्मा भारत के सफल खिलाड़ियों और कप्तानों में शुमार हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 511 मैच खेले और 20,252 रन बनाए हैं. इस दौरान 50 शतक और 112 अर्धशतक लगाए हैं. खास बात यह है कि वह वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित ने भारत को अपनी कप्तानी में आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जिताया है.