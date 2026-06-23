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पहले हाथ जोड़ PM MODI को किया नमस्कार, फिर राष्ट्रपति से लिया पद्म श्री, VIDEO में देखें रोहित शर्मा की सादगी

Rohit Sharma Receives Padma Shri Award 2026: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ओपनर और स्टार कप्तान रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 साल पूरे कर लिए. भारतीय क्रिकेट में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 23 जून 2026 को प्रतिष्ठित पद्म श्री (Padma Shri) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 23, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:28 PM IST
पहले हाथ जोड़ PM MODI को किया नमस्कार, फिर राष्ट्रपति से लिया पद्म श्री, VIDEO में देखें रोहित शर्मा की सादगी
Image Credit: Rohit Sharma Receives Padma Shri Award 2026

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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