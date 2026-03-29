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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 50वीं बार किया ऐसा कारनामा, कोहली-वॉर्नर-धवन के क्लब में एंट्री

रोहित शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 50वीं बार किया ऐसा कारनामा, कोहली-वॉर्नर-धवन के क्लब में एंट्री

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में तहलका मचाया. 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपना सबसे तेज आईपीएल अर्धशतक जड़ा और कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:12 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें 'हिटमैन' क्यों कहा जाता है. कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के खिलाफ खेलते हुए रोहित ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और केवल 38 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 205.26 का रहा. वानखेड़े का मैदान हमेशा से रोहित के लिए भाग्यशाली रहा है, जहां मुंबई इंडियंस का केकेआर के खिलाफ दबदबा जगजाहिर है.

इस पारी के साथ ही रोहित शर्मा ने आईपीएल इतिहास के एक बेहद विशिष्ट क्लब में अपनी जगह बना ली है. यह उनके आईपीएल करियर का 50वां '50-प्लस' स्कोर (अर्धशतक या उससे अधिक) था. अब वह विराट कोहली (72), डेविड वॉर्नर (66) और शिखर धवन (53) जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं. रोहित के बाद इस सूची में केएल राहुल (45) का नाम आता है. यह उपलब्धि दिखाती है कि रोहित न केवल आक्रामक हैं, बल्कि पिछले कई सालों से निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं.

रोहित के आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक

केकेआर के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए रोहित ने महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह उनके आईपीएल करियर का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है. इससे पहले उनका सबसे तेज पचासा 25 गेंदों में आया था, जो उन्होंने साल 2015 के फाइनल में ईडन गार्डन्स के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बनाया था. 2026 के इस सीजन में रोहित जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे विपक्षी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है.

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ये भी पढ़ें: बुरे सपने जैसी शुरुआत...हार्दिक की धुनाई, रहाणे और एलन ने वानखेड़े स्टेडियम में कूटा

कोलकाता के खिलाफ सबसे सफल रोहित

रोहित शर्मा को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करना हमेशा से रास आता है. वह कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने डेविड वॉर्नर के 1093 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस सूची में विराट कोहली (1021 रन) तीसरे और शिखर धवन (907 रन) चौथे स्थान पर हैं.

ये भी पढ़ें: हार्दिक-बोल्ट की हुई धुनाई, संकटमोचक बने 'लॉर्ड शार्दुल', KKR के टॉप-3 का किया शिकार

मैच में क्या हुआ?

मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बनाए. उसके लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंद पर 67 और अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंद पर 51 रन बनाए. शार्दुल ठाकुर ने मुंबई के लिए 3 विकेट लिए. 221 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई ने 19.1 ओवरों में 4 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच को जीत लिया. रयान रिकेल्टन ने 43 गेंद पर 81 और रोहित शर्मा ने 38 गेंद पर 78 रन बनाकर मैच मुंबई के पक्ष में मोड़ दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 11.5 ओवरों में 148 रन की साझेदारी की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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