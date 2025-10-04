कप्तान नहीं.. अब आम क्रिकेटर के तौर पर खेलेंगे रोहित, दो ICC ट्रॉफी जिताने वाले लीडर का खत्म हुआ राज

रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं... बल्कि एक आम क्रिकेटर के तौर पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते नजर आएंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सेलेक्शन कमिटी ने वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बना दिया है. शुभमन गिल 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. वनडे क्रिकेट के दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. 26 साल के शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के बाद भारत की वनडे कप्तानी भी तोहफे में मिली है.

आम क्रिकेटर के तौर पर खेलेंगे रोहित

2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा की उम्र 40 साल से अधिक हो जाएगी. सेलेक्टर्स ऐसे में चाहते थे कि वर्ल्ड कप 2027 जैसे बड़े टूर्नामेंट में उम्रदराज रोहित शर्मा की जगह युवा शुभमन गिल टीम इंडिया की बागडोर संभाले. शुभमन गिल को शुरुआत से ही रोहित शर्मा के बाद वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट माना जा रहा था. सेलेक्टर्स ने वनडे क्रिकेट में कप्तानी के बदलाव को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से पहले ही चर्चा की थी. रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी वनडे टीम में बने रहेंगे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

2021 में भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान बने थे रोहित

बता दें कि रोहित शर्मा दिसंबर 2021 को भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान बने थे और उन्होंने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी. 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हिटमैन की सेना ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी. हालांकि भारतीय टीम ने इसी टूर्नामेंट में फाइनल से पहले लगातार 10 मैच जीते थे. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीता था. इस साल की शुरुआत में, रोहित शर्मा ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया था, जिसमें भारतीय टीम अजेय रही. रोहित शर्मा ICC ट्रॉफी जिताने में एक्सपर्ट रहे हैं.

रोहित शर्मा बड़े मैच के खिलाड़ी

रोहित शर्मा अब केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं. सच तो ये है कि 38 साल की उम्र में भी रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने पिछले साल भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी. रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया.

वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का बेहतरीन रिकॉर्ड

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.