IPL 2026 में दांव पर रोहित शर्मा की इज्जत! ये गलती की तो हो जाएगी फजीहत, इस 'कलंक' से बच पाएंगे हिटमैन?

IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा पर शून्य पर नहीं आउट होने का दबाव होगा. फिलहाल इस कलंक का दर्द ग्लेन मैक्सवेल झेल रहे हैं. मैक्सवेल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक (19) बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है. हालांकि, हिटमैन भी ज्यादा दूर नहीं हैं.
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Most Ducks In IPL: इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन की शुरुआत होने वाली है. 28 मार्च को आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा. मेगा इवेंट में हर साल रिकॉर्ड्स की बारिश होती है. कई रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, जिसे देखकर बल्लेबाज और गेंदबाज खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं, जिनसे सभी खिलाड़ी बचना चाहते हैं. इन्हीं में से एक है, आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड.
फिलहाल इस कलंक का दर्द ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल झेल रहे हैं. मैक्सवेल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक (19) बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है. हालांकि, इस सीजन वो नहीं खेलेंगे और यही वजह है कि दबाव मुंबई इंडियंस के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा पर होगा.
इस कलंक से बच पाएंगे रोहित शर्मा?
आईपीएल में सबसे अधिक बार बिना खाता खोले आउट होने वालों की लिस्ट में रोहित शर्मा भी मैक्सवेल से ज्यादा पीछे नहीं हैं. इस शर्मनाक लिस्ट में हिटमैन संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. रोहित अब तक 267 पारियों में 18 बार शून्य पर पवेलियन लौट चुके हैं. उनके साथ RCB के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का भी नाम है, जो 234 पारियों में 18 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.
आईपीएल में सबसे ज्यादा बार शून्य बनाने वाले खिलाड़ी
ग्लेन मैक्सवेल- 19 (135 पारियों में)
दिनेश कार्तिक- 18 (234 पारियों में)
रोहित शर्मा- 18 बार (267 पारियों में)
सुनील नारायण- 17 (122 पारियों में)
राशिद खान- 16 (68 पारियों में)
बता दें कि आईपीएल में लगातार फ्लॉप होने के बाद आखिरकार ग्लेन मैक्सवेल को किसी टीम ने भाव नहीं दिया और वो अगले सीजन से पहले हुए ऑक्शन में अनसोल्ड रहे. हालांकि, इस वजह से रोहित शर्मा पर ये शर्मनाक दाग लगने का खतरा और बढ़ गया है. अगर आईपीएल 2026 में हिटमैन 2 मैचों में शून्य पर आउट हुए तो वो शर्मनाक रिकॉर्ड में मैक्सवेल को पीछे छोड़ देंगे. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर सुनील नारायण और गुजरात टाइटंस के राशिद खान भी शून्य पर आउट होने से बचना चाहेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 खत्म होते-होते इस लिस्ट में नंबर-1 पर कौन रहता है.
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