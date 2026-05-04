MI vs LSG: रोहित का कमबैक... कप्तान हार्दिक ही क्यों हो गए ड्रॉप? सूर्या के हाथों में आई कमान

MI vs LSG Playing XI: आईपीएल 2026 में 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. इस सीजन दोनों ही टीमों के हाल-बेहाल नजर आए, जिसके चलते कप्तान हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत सवालों के घेरे में थे. अब इस मुकाबले में बड़ा अपडेट देखने को मिला है. हार्दिक पांड्या वानखेड़े में टीम का हिस्सा नहीं हैं. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है, इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. वहीं, एक गुड न्यूज भी मुंबई के फैंस को इस मैच में मिली है.

रोहित शर्मा की हुई वापसी

मुंबई के फैंस रोहित शर्मा को मैदान में देखने के लिए तरस रहे थे. लगभग एक महीने से रोहित ने आईपीएल 2026 में इंजरी के चलते एक भी मुकाबला नहीं खेला. लेकिन अब अपने होम ग्राउंड पर एक्शन में दिखने के लिए तैयार हैं. सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान उनकी वापसी की पुष्टि की. हालांकि, हिटमैन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते दिखेंगे. स्काई ने हार्दिक पर भी चुप्पी तोड़ी जो इस मैच में कप्तानी करने नहीं उतरे हैं और प्लेइंग-XI का भी हिस्सा नहीं हैं.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

सूर्या ने टॉस के दौरान कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. पिच अच्छी लग रहा है, आज रात थोड़ी उमस भी है. हवा बिल्कुल नहीं चल रही है. दूसरी पारी में, हमने देखा कि पिछले 2-3 मैचों में यहां क्या हुआ था तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी. इसलिए बस इसका फायदा उठाना चाहते हैं और गेंदबाजों को मौका देना चाहते हैं. टीम में बदलाव जरूर हैं, ट्रेंट बोल्ट की जगह कोबिन बॉश आए हैं और हमारे अपने रोहित शर्मा भी वापस आ गए हैं.'

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हार्दिक क्यों हुए बाहर?

उन्होंने आगे कहा, 'हार्दिक आज रात ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी जगह कप्तानी कर रहा हूं. लेकिन हां, बाकी सब ठीक है. आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मुंबई इंडियंस को ऐसी मुश्किल स्थितियों में रहने की आदत नहीं है. लेकिन आखिर में, यह सिर्फ एक खेल है, खेल का ही एक हिस्सा है. आपको अपना सिर ऊंचा रखना होगा, उस खेल को खेलना होगा जिससे आप प्यार करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. उस गर्व को महसूस करें और खेल का आनंद लें.'