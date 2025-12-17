अंपायर मत बन, बैटिंग कर... स्मिथ से भयंकर लड़ाई पर रोहित ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, कोहली से भी हुई थी झड़प

Rohit Sharma Fight With Steve Smith: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 'हिटमैन' को कप्तानी के दौरान अपने खिलाड़ियों पर गुस्सा करते हुए तो बहुत बार देखा गया, लेकिन शायद ही रोहित कभी विपक्षी प्लेयर से मैदान पर भिड़े हैं. हालांकि, 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्टीव स्मिथ के कारण रोहित शर्मा का पारा हाई हुआ था और मैदान पर काफी बवाल मचा था.

रोहित शर्मा ने सालों बाद उस लड़ाई पर चुप्पी तोड़ी है और बताया कि आखिर उस दिन उन्होंने स्टीव स्मिथ से क्या कहा था. बता दें कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा 2014-15 में हुए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान हुआ था. ऑस्ट्रेलिया में हुए इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ही विराट कोहली टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बने थे.

रोहित शर्मा ने स्मिथ से क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा जिम में पसीना बहा रहे हैं. ट्रेनिंग के बीच उनसे साथी ने स्टीव स्मिथ से हुई झड़प के बारे में सवाल पूछ लिया. पहले तो 'हिटमैन' को याद नहीं आया, लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही उन्होंने मजेदार बात बताई.

रोहित शर्मा ने कहा, ''मैं गेंदबाजी कर रहा था... एक सीधी गेंद उसके (स्टीव स्मिथ) पैड पर लगी और मैंने LBW के लिए अपील की. फिर वो अंपायर से पूछने लगा कि क्या है ये? फिर मैंने उससे बोला कि भाई तू क्यों अंपायर से पूछ रहा है... तू अपना बैटिंग कर. अंपायर को अपना काम करने दे, हमारे को अपना काम करने दे.''

स्मिथ से भिड़ गए थे विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस टेस्ट में काफी गर्मागर्मी हुई थी. कप्तान विराट कोहली तुरंत एक्शन में आए रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए स्टीव स्मिथ से भिड़ गए. उन्होंने भी स्मिथ को अपने काम पर फोकस करने को कहा था. दूसरे छोर पर बैटिंग कर रहे डेविड वॉर्नर भी लड़ाई में कूदे और कोहली से कुछ बातचीत की. रोहित शर्मा ने मजेदार अंदाज में बताया कि फिर वॉर्नर और कोहली आए और थोड़ी झड़प हुई थी. हिटमैन ने हंसते हुए बताया कि पुजारा भी वहां पहुंचे, लेकिन बिना कुछ बोले निकल लिए.

ब्लॉकबस्टर रहा था भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज

बता दें कि 2014-15 में खेला गया भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज ब्लॉकबस्टर रहा था. टीम इंडिया भले ही शृंखला हार गई थी, लेकिन विराट कोहली ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 692 रन बनाए थे. इसी सीरीज से उन्होंने टेस्ट की कप्तानी का जिम्मा उठाया और फिर भारत को इस फॉर्मेट में नंबर-1 तक पहुंचाया.

