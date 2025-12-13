न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इस टूर्नामेंट में वनडे खेलेंगे रोहित शर्मा! छक्कों के तूफान से गर्दा उड़ाने का प्लान

Advertisement
Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 13, 2025, 12:26 PM IST
भारत के महान ओपनर 'हिटमैन' रोहित शर्मा अब जनवरी में टीम इंडिया के लिए वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलते नजर आएंगे. न्यूजीलैंड की टीम जनवरी में भारत का दौरा करेगी, जहां वह टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज और 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे.

इस टूर्नामेंट में वनडे खेलेंगे रोहित शर्मा!

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेला जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का खेलना लगभग तय है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के तीन मुकाबले 11, 14 और 18 जनवरी को वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे. हालांकि अभी तक रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को अपनी उपलब्धता के बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है.

मैच के आधार पर चुनी जाएगी टीम

रेवस्पोर्ट्ज के अनुसार एक MCA सूत्र ने कहा, 'टीम हर मैच के आधार पर चुनी जाएगी और हमें उम्मीद है कि रोहित शर्मा कुछ मैच खेलेंगे, हालांकि हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन अभी समय है. टीम अगले हफ्ते सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के बाद चुनी जाएगी. अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच भी हैं, इसलिए यह उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा.'

दिल्ली की बैटिंग लाइन-अप काफी मजबूत होगी

विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे. विराट कोहली को गुरुवार को ऋषभ पंत के साथ दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है. इस महीने की शुरुआत में विराट कोहली और ऋषभ पंत की उपलब्धता की पुष्टि हुई थी. इससे दिल्ली की बैटिंग लाइन-अप काफी मजबूत होगी. दिल्ली के पहले दो एलीट ग्रुप D मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आंध्र और गुजरात के खिलाफ होंगे, जो कोहली की IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का होम ग्राउंड है. बाकी पांच मैच बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अलूर क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे.

