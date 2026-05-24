IPL 2026: रोहित शर्मा ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इससे बचना चाहेगा

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL इतिहास में एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस शर्मनाक रिकॉर्ड से बचना चाहेगा. रोहित शर्मा रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL 2026 मैच के दौरान 4 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. रोहित शर्मा ने इसके साथ ही IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

रोहित शर्मा ने IPL में बनाया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 205 रन बनाए और मुंबई इंडियंस (MI) के सामने जीत के लिए 206 रनों का टारगेट रखा. लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की शुरुआत बहुत खराब रही. रोहित शर्मा चार गेंदों पर बिना कोई रन बनाए शून्य पर आउट हो गए. राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया.

जोफ्रा आर्चर ने रोहित शर्मा का किया शिकार

जोफ्रा आर्चर ने ऑफ-स्टंप के बाहर एक फुल-लेंथ गेंद डाली, जो बाहर की ओर स्विंग हुई, जिससे रोहित शर्मा ने हिचकिचाते हुए बॉल को हल्के हाथों से धकेल दिया. रोहित शर्मा ने अपने शरीर से दूर गेंद खेलने की कोशिश की, जिसके बाद गेंद ने उनके बल्ले का किनारा ले लिया. विकेट के पीछे खड़े ध्रुव जुरेल ने अपनी दाईं ओर तेजी से जाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया. इस तरह रोहित शर्मा ने IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने (डक) के मामले में ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के नाम 19 डक दर्ज हैं. रोहित शर्मा ने सुनील नरेन और दिनेश कार्तिक को पीछे छोड़ दिया है, जो 18 डक के साथ बराबरी पर हैं.

IPL से सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज

19 बार जीरो पर आउट - रोहित शर्मा (276 पारियां)

19 बार जीरो पर आउट - ग्लेन मैक्सवेल (135 पारियां)

18 बार जीरो पर आउट - दिनेश कार्तिक (234 पारियां)

18 बार जीरो पर आउट - सुनील नरेन (126 पारियां)

16 बार जीरो पर आउट - पीयूष चावला (92 पारियां)

16 बार जीरो पर आउट - राशिद खान (72 पारियां)

15 बार जीरो पर आउट - मनदीप सिंह (98 पारियां)

15 बार जीरो पर आउट - अजिंक्य रहाणे (196 पारियां)