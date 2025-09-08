Video: 'तुम्हारा बाप हूं मैं...', फिर सामने आया रोहित शर्मा का मस्तमौला अंदाज, इस बार वाइफ रितिका की कर दी खिंचाई

Rohit Sharma Ritika Sajdeh: भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने वाली वनडे सीरीज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी दिया और उसमें शानदार प्रदर्शन किया. रोहित पहले की तुलना में काफी फिट नजर आ रहे हैं और अब उनके ऊपर टेस्ट क्रिकेट का अतिरिक्त दबाव भी नहीं हैं. उन्होंने पिछले साल टी20 और इस साल टेस्ट को अलविदा कह दिया. अब वह सिर्फ 50 ओवरों के मैचों में भारत के लिए खेलेंगे.

उल्टा पड़ गया रितिका का दांव

रोहित अपने मस्तमौला अंदाज के लिए काफी मशहूर है. मैदान पर खिलाड़ियों को मैनेज करने का तरीका उनका वायरल होते रहता है. वह जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे सुनकर लोगों को काफी हंसी आती हैं. अब उन्होंने अपनी मैनेजर और वाइफ रितिका सजदेह को तंग किया है. हिटमैन ने विज्ञापन की शूटिंग के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी वाइफ रितिका उन्हें परेशान करने का प्लान बनाती हैं, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है.

रोहित शर्मा का मजेदार वीडियो

हिटमैन के कमरे से निकलने के बाद रितिका ने दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा इस प्रैंक को समझ गए और लौटे तो रितिका को मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''इन सब मामलों में तुम्हारा बाप हूं मैं...'' यह सुनकर वहां बैठे लोग हंसने लगे. इतना ही नहीं, रोहित ने कई अलग-अलग बातें भी कहीं जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. उनके वीडियो लोग जमकर लाइक कर रह हैं.

रोहित की कप्तानी पर संकट

रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली के साथ जाना लगभग तय है. दोनों दिग्गज अब सिर्फ वनडे क्रिकेट सक्रिय हैं. ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिटमैन की जगह वनडे में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है. वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अभी से जुट जाएंगे. अय्यर के पास आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का पर्याप्त अनुभव हैं. उन्होंने आईपीएल सहित कई खिताब अपनी कप्तानी में जीते हैं.