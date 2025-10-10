कवर ड्राइव, स्वीप... कंगारुओं पर कहर बनकर टूटेंगे 'हिटमैन'! फैंस को दिखाया खूंखार रूप

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में जमकर पसीना बहाते देखा गया. उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की, जिसे देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ भी नजर आई. फैंस के 'हिटमैन' ने कंगारुओं के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि रोहित वनडे सीरीज में बतौर खिलाड़ी चुने गए हैं, क्योंकि उनकी जगह वनडे फॉर्मेट का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है.

रोहित ने दिखाए तूफानी तेवर

पिछले कुछ समय से अपनी फिटनेस पर मेहनत कर रहे रोहित ने बल्लेबाजी का अभ्यास भी शुरू कर दिया है. उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में नेट्स पर बल्लेबाजी करते देखा गया. रोहित ने लंबे समय तक नेट्स में बल्लेबाजी का अभ्यास किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में, रोहित को शहर के प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान पर स्थानीय तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए देखा जा सकता है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को शानदार कवर ड्राइव और स्वीप शॉट खेलते हुए देखा गया. सैकड़ों फैंस उनका जोश बढ़ाते नजर आए. अभ्यास के बाद रोहित शिवाजी पार्क में मौजूद फैंस से भी मिले.

लंबे समय बाद खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट

रोहित शर्मा ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी. फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था. रोहित फिलहाल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दिलाने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था.

कहर बरपाने का तैयार हिटमैन

बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौर पर जा रहे रोहित पर निश्चित रूप से प्रदर्शन का दबाव होगा. रोहित की नजरें लंबे समय बाद भारत की जर्सी में खेलने हुए बल्ले से तहलका मचाने पर होंगी. चूंकि, रोहित अब बतौर खिलाड़ी ही खेलेंगे, ऐसे में उन्हें बल्ले से रंग जमाना होगा, तभी उनकी टीम में जगह बनी रहेगी. रन न बनाने की स्थिति में टीम में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे में तीन दोहरा शतक लगाने वाले वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं. 2007 में वनडे करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ने 273 मैचों की 265 पारियों में 32 शतक और 58 अर्धशतक की मदद से 12034 रन बनाए हैं.