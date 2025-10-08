Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

पुल शॉट, हार्ड हिटिंग और 8-10 गेंदबाज... ऑस्ट्रेलिया में कुछ तूफानी करने वाले हैं रोहित शर्मा, प्रैक्टिस में बेबाक बैटिंग

Rohit Sharma: रोहित शर्मा भले ही टीम इंडिया के कप्तान नहीं है लेकिन फैंस में उनकी बैटिंग की झलक देखने के लिए उतनी ही बेताबी है. वहीं, हिटमैन ने भी ऑस्ट्रेलिया टूर पर कुछ तूफानी करने के लिए अपनी कमर कस ली है. ट्रेनिंग में ही उनकी बल्लेबाजी में जो बेबाकी देखने को मिली है. इससे अंदाजा लगाया जा सकत है कि हिटमैन कुछ तूफानी करने वाले हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:22 PM IST
Rohit sharma
Rohit sharma

Rohit Sharma: रोहित शर्मा भले ही टीम इंडिया के कप्तान नहीं है लेकिन फैंस में उनकी बैटिंग की झलक देखने के लिए उतनी ही बेताबी है. वहीं, हिटमैन ने भी ऑस्ट्रेलिया टूर पर कुछ तूफानी करने के लिए अपनी कमर कस ली है. ट्रेनिंग में ही उनकी बल्लेबाजी में जो बेबाकी देखने को मिली है. इससे अंदाजा लगाया जा सकत है कि हिटमैन कुछ तूफानी करने वाले हैं. ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा की फेवरेट मानी जाती है इसकी गवाही उनके आंकड़े देते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के नाम एक दोहरा शतक भी है. 

19 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद रोहित के बयान से अंदाजा लगाया गया कि वह आगे भी टीम इंडिया के लीडर रहेंगे. लेकिन अचानक बीसीसीआई ने टीम इंडिया की काया पलट दी. बोर्ड ने रोहित को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान सौंप दी. रोहित और कोहली बतौर बल्लेबाज टीम में नजर आएंगे. इस टूर से पहले रोहित शर्मा की तैयारी जोरों-शोरों पर चल रही है. 

8-10 गेंदबाजों से प्रैक्टिस

रोहित अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित ने मंगलवार को तीन घंटे के प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया. रिपोर्ट में कहा गया है, 'नेट्स पर गेंदबाजी करने के लिए लगभग आठ से दस गेंदबाज मौजूद थे. रोहित ने खुद मुंबई के मैदानों में विभिन्न क्लबों के कोचों के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था की. मुंबई इंडियंस के फिजियो अमित दुबे भी पूरे प्रशिक्षण सत्र की निगरानी कर रहे थे.'

कैसी रही रोहित की प्रैक्टिस?

आगे बताया गया, 'रोहित ने अधिकतर शॉर्ट गेंदों का सामना किया और क्षैतिज बल्ले से शॉट खेलने पर उनका फोकस था.' हाल ही में, पूर्व भारतीय स्टार मनोज तिवारी से पूछा गया, 'रोहित शर्मा की वर्तमान फिटनेस को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई द्वारा उनसे कप्तानी छीनने के पीछे मुख्य कारण क्या है?' उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि यह उनका अपमान है.

ये भी पढे़ं.. बल्ले से शानदार, गेंद से धारधार... टेस्ट में हार्दिक जैसे खूंखार ऑलराउंडर को टिकाने की तैयारी, कोच ने किया इशारा

कैफ ने भी की आलोचना

मोहम्मद कैफ ने भी बीसीसीआई के सेलेक्शन की आलोचना की. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को 16 साल दिए, लेकिन हम उन्हें एक साल नहीं दे पाए. रोहित के कप्तानी से हटने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस मुद्दे पर मिट्टी डालते हुए कहा कि रोहित-कोहली ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं दिया है.

