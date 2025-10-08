Cricket Awards: रोहित शर्मा को मिला स्पेशल अवॉर्ड, ब्रायन लारा-जो रूट और संजू सैमसन भी बने विजेता, देखें पूरी लिस्ट

CEAT Cricket Awards 2025 Winners: भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. टीम इंडिया को 2 साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी में जीत दिलाकर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. रोहित की कप्तानी में टीम ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को जीता. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है. वनडे में अब शुभमन गिल नेतृत्व करेंगे. इन घटनाओं के बीच रोहित को एक बड़ा अवॉर्ड मिला है.

रोहित शर्म को स्पेशल अवॉर्ड

मंगलवार को मुंबई में 27वें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया. इसमें विश्व भर के क्रिकेटरों और खेल हस्तियों को सम्मानित किया गया. इस समारोह का मुख्य आकर्षण पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे. 38 वर्षीय रोहित को इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए विशेष स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया. बारबाडोस में जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह उनकी कप्तानी में भारत की लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत थी. उन्हें यह पुरस्कार भारतीय बल्लेबाजी के दिग्गज सुनील गावस्कर ने प्रदान किया.

ODI कप्तानी जाने के बाद रोहित पहली बार आए नजर

रोहित शर्मा का यह वार्षिक आयोजन में आना इसलिए भी खास रहा, क्योंकि ODI कप्तानी से हटाए जाने के बाद वह पहली बार सार्वजनिक मौके पर नजर आए. बीसीसीआई ने पिछले शनिवार को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि शुभमन गिल नए ODI कप्तान होंगे. गिल 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. रोहित के अलावा सुपरस्टार विराट कोहली की भी वापसी होगी.

अय्यर, सैमसन और वरुण को भी अवॉर्ड

संजू सैमसन ने एशिया कप के सितारों अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को पछाड़ते हुए पुरुष टी20 बैटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता. वरुण चक्रवर्ती को पुरुष T20I बॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया. अंगकृष रघुवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और हर्ष दुबे को सीएट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया. श्रेयस अय्यर को जियोस्टार अवॉर्ड मिला. इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन को पुरुष ODI बैटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला. महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

महिलाओं में भारत का दबदबा

महिला वर्ग के सभी प्रमुख पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहे. स्मृति मंधाना ने महिला बैटर ऑफ द ईयर और दीप्ति शर्मा ने महिला बॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता. हालांकि, ये दोनों खिलाड़ी समारोह में उपस्थित नहीं थीं. भारतीय टीम इस समय देश में महिला विश्व कप 2025 अभियान में व्यस्त है. इस कारण मंधाना और दीप्ति समारोह से दूर रहीं.

अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर विशेष स्मृति चिन्ह: रोहित शर्मा

लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: ब्रायन लारा

इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर: जो रूट

मेंस T20I बैटर ऑफ द ईयर: संजू सैमसन

मेंस T20I बॉलर ऑफ द ईयर: वरुण चक्रवर्ती

सीएट जियोस्टार अवॉर्ड: श्रेयस अय्यर

मेंस ODI बैटर ऑफ द ईयर: केन विलियम्सन

मेंस ODI बॉलर ऑफ द ईयर: मैट हेनरी

सिएट लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: बी.एस. चंद्रशेखर

वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर: स्मृति मंधाना

वुमेंस बॉलर ऑफ द ईयर: दीप्ति शर्मा

वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी: अंगकृष रघुवंशी

अनुकरणीय नेतृत्व (Exemplary Leadership) के लिए अवॉर्ड: तेम्बा बावुमा

मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर: प्रभात जयसूर्या

मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर: हैरी ब्रुक

सिएट डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर: हर्ष दुबे.