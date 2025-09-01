'तुम बहुत बड़े लोग हो...', इस अंदाज में एयरपोर्ट पर दिखे रोहित शर्मा, आग की तरह फैल गया वीडियो

मैदान पर लंबे-लंबे छक्को और चौंके के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर भारतीय कप्तान व विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का एयरपोर्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. रोहित हाल ही बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस से यो यो टेस्ट पास करने के बाद एयरपोर्ट पर दिखाई दिए. एयरपोर्ट पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसे उनके फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. रोहित हमेशा मजाक-मस्ती के मूड पर रहते हैं. क्रिकेट समर्थक उनके इस अंदाज के लिए उन्हें खूब पसंद करते हैं.

एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा

एयरपोर्ट पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा बाहर निकल रहे होते हैं. उस दौरान पैपेराजी से वो बोलते हैं, तुम भाई लोग? पैपराजी जवाब देते हुए कहते हैं कि हम पैपराजी हैं. इस पर रोहित जवाब देते हुए कहते हैं, तुम लोग बहुत बड़ लोग हो भाई, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है.

Captain Rohit Sharma back in Mumbai after clear fitness test at NCA. pic.twitter.com/1TxQPiAEUT — (@rushiii_12) August 31, 2025

टेस्ट और टी20 क्रिकेट को कहा था अलविदा

रोहित शर्मा ने 29 जून 2024 को भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय टी 20 टीम की कप्तानी को अलविदा कह दिया था. वहीं, साल 2025 की शुरुआत में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. अब वे सिर्फ 50 ओवर के फॉर्मेट में खेलते दिखेंगे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बिखेरेंगे जलवा

भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी 20 सीरीज खेलने जाएगी. रोहित शर्मा पारी का आगज करते हुए दिखेंगे. साथ ही रोहित शर्मा पुराने फार्म में वापसी करना चाहेंगे. रोहित शर्मा की कप्तानी इसी साल 2025 में 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था.

