'हिटमैन' ने तोड़ा गांगुली का प्रचंड रिकॉर्ड, सचिन-विराट के बाद बने भारत के तीसरे सफल वनडे बल्लेबाज

India vs Australia 2nd ODI: 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद भारत के तीसरे सबसे सफल वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा गुरुवार को एडिलेड ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात कर फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. रोहित शर्मा फिलहाल 97 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुए. 'हिटमैन' ने इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के उड़ाए.

'हिटमैन' ने तोड़ा गांगुली का प्रचंड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने इस वनडे मैच में 46 रन का आकंड़ा छूते ही पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रोहित शर्मा अब भारत के तीसरे सबसे सफल वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा अब सौरव गांगुली को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गए हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अभी तक 275 वनडे मैचों में 48.69 की औसत से 11249 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा.

रोहित से आगे केवल सचिन और विराट

सौरव गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 40.95 की औसत से 11221 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 18426 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है. विराट कोहली ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 14181 रन ठोके हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 49 शतक और विराट कोहली के नाम 51 शतक दर्ज हैं. रोहित शर्मा के नाम फिलहाल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 शतक दर्ज हैं.

वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 18426 रन

2. विराट कोहली - 14181 रन

3. रोहित शर्मा - 11249 रन

4. सौरव गांगुली - 11221 रन

5. राहुल द्रविड़ - 10768 रन