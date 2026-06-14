भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के महान क्रिकेटर जैक कैलिस का एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' तोड़ दिया है. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला गया. भारत ने इस मैच में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.
रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में ओपनिंग करते हुए 16 गेंद पर 16 रन बना लिए. रोहित शर्मा ने इस दौरान 2 चौके और 1 छक्का ठोक दिया. रोहित शर्मा ने इसी के साथ ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक कैलिस को पीछे छोड़ दिया और आठवें स्थान पर आ गए. जैक कैलिस ने 1996 और 2014 के बीच साउथ अफ्रीका, अफ्रीका XI और ICC वर्ल्ड XI के लिए 328 वनडे मैच खेले और 11,579 रन बनाए.
वहीं, रोहित शर्मा ने अपने 283वें वनडे इंटरनेशनल मैच में 11,593 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा को जैक कैलिस से आगे निकलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में सिर्फ तीन रनों की जरूरत थी. रोहित शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जिया उर रहमान शरीफी के खिलाफ चौका जड़कर यह उपलब्धि हासिल की. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है.
सचिन तेंदुलकर ने 1989 और 2012 के बीच 463 वनडे मैच खेले और 18,426 रन बनाए. रोहित शर्मा के बाद इस लिस्ट में विराट कोहली (14,797), कुमार संगकारा (14,234), रिकी पोंटिंग (13,704), सनथ जयसूर्या (13,430), महेला जयवर्धने (12,650), इंजमाम उल हक (11,739) और रोहित शर्मा का नाम आता है.
1. सचिन तेंदुलकर - 18426 रन
2. विराट कोहली - 14797 रन
3. कुमार संगकारा - 14234 रन
4. रिकी पोंटिंग - 13704 रन
5. सनथ जयसूर्या - 13430 रन
6. महेला जयवर्धने - 12650 रन
7. इंजमाम-उल-हक - 11739 रन
8. रोहित शर्मा - 11593 रन
9. जैक कैलिस - 11579 रन
रोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पर 16000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें मैच में सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी. वीरेंद्र सहवाग के बाद ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा 16,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के महान क्रिकेटर सनथ जयसूर्या के नाम है, जिन्होंने 1993 और 2011 के बीच श्रीलंका के लिए सभी फॉर्मेट में 506 मैचों में ओपनिंग करते हुए 19,298 रन बनाए. सनथ जयसूर्या के बाद क्रिस गेल (18,867), डेविड वॉर्नर (18,744), ग्रीम स्मिथ (16,950), डेसमंड हेन्स (16,120), वीरेंद्र सहवाग (16,119) और रोहित शर्मा (16,110*) का नाम आता है.