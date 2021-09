IPL 2021: अपने परिवार के साथ यूएई पहुंचे रोहित और सूर्यकुमार, इतने दिन रहना होगा क्वारंटीन

लंदन: आईपीएल 2021 (IPL 2021) को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बीच में ही रोक दिया गया. इस बड़ी लीग के बायो-बबल में लगातार खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ रहे थे. हालांकि अब फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है. आईपीएल के बाकी बचे हुए मैच 19 सितंबर से शुरू होने वाले हैं.

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव चार्टर प्लेन से अबू धाबी पहुंच गए हैं. इस बात की जानकरी उनकी फ्रेंचाइजी ने दी। यह तीनों खिलाड़ी 19 सितंबर से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के शेष मैचों में भाग लेंगें. यह खिलाड़ी इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे.

#MumbaiIndians flew in three of its Indian contingent members, captain Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, and Suryakumar Yadav, to Abu Dhabi on a private charter flight.

Read the official statement here#OneFamily #IPL2021https://t.co/bC5is84F4S

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 11, 2021