Mission World Cup 2027...20 मैच, 13000 रन और 400 छक्के...रोहित ने कर दिया ये काम तो रिकॉर्ड बुक में मचेगी खलबली, रच देंगे इतिहास

Rohit Sharma Target 13000 Runs, 400 Sixes in ODI: 28 मार्च से IPL 2026 का आगाज होगा. इसलिए हर खिलाड़ी और क्रिकेट फैंस का पूरा फोकस 19वें सीजन पर है. IPL 2026 के बाद टीम इंडिया मिशन वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में जुटेगी. अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप से पहले तक टीम इंडिया को 20 वनडे मैच खेलना है. यह मुकाबले रोहित शर्मा के लिए बेहद खास और किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होंगे. अगले 8 महीनों में रोहित 20 मैच खेलने उतरेंगे तो उनके निशाने पर 2 महारिकॉर्ड रहेंगे. ये वही कीर्तिमान हैं, जो रोहित शर्मा के करियर की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे और उन्हें वनडे फॉर्मेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की लिस्ट में और ऊपर ले जाएंगे.

20 मैचों के दौरान रोहित शर्मा का पहला टारगेट 13000 रनों का आंकड़ा छूना है, जबकि दूसरा टारगेट छक्कों की संख्या 400 तक पहुंचाना है. रोहित क्रीज पर उतरते ही रनों की बारिश करना चाहेंगे. अगर वह लय में रहे तो रिकॉर्ड बुक में खलबली मचना तय है.

किन टीमों के खिलाफ 20 मैच खेलेगा भारत?

टीम इंडिया वनडे विश्व कप 2027 से पहले 20 वनडे खेलेगी. यह सभी मैच 6 टीमों के खिलाफ होंगे. सबसे ज्यादा 5 वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, बाकी अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-3 मुकाबले तय हैं.

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भारत के लिए किसने बनाए सबसे ज्यादा वनडे रन?

रोहित शर्मा भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (18426) और विराट कोहली (14797) के बाद तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अब तक 274 मैच खेलकर 11577 रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित ने 2007 से लेकर 2026 तक 48.84 की औसत से यह रन बनाए हैं.

रोहित के निशाने पर 13000 वनडे रनों का पहाड़

रोहित का मिशन वनडे विश्व कप 2027 तक खेलना है. इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं. रोहित ने फिटनेस पर काफी काम भी किया है. अगर वह 2027 तक खेलते हैं, तो भारत के लिए वनडे में 13000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं. अभी तक यह कमाल सिर्फ सचिन और विराट ने किया है. अब सवाल यह है कि रोहित को 13000 रनों का आंकड़ा छूने के लिए कितने रन चाहिए और उनके पास कितने मैच बचे हैं.

रोहित को करना होगा चमत्कार

वनडे विश्व कप 2027 से पहले 20 मैचों के दौरान रोहित के पास 13000 रन पूरे करने का बढ़िया मौका है. रोहित के नाम फिलहाल 11577 रन हैं, मतलब उन्हें अभी 1423 रनों की दरकार है. 20 मैचों में इतने रन जोड़ना बेहद मुश्किल है.अगर रोहित को यह कमाल करना है, तो उन्हें लगभग हर मैच में 70 रन बनाने होंगे, जो आसान नहीं होने वाला. रोहित शर्मा जिस स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई भी रिकॉर्ड मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं. अगर रोहित ने इन 20 मैचों में 10 शतक लगा दिए, तो वह आसानी से 13000 रनों के आंकड़े को छू सकते हैं. यह कारनामा किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

क्या पूरा कर पाएंगे 400 छक्के का टारगेट?

रोहित शर्मा के टारगेट पर सिर्फ 13000 वनडे रन ही नहीं, बल्कि इस फॉर्मेट में 400 छक्के पूरे करने का भी मौका होगा. वह अब तक 282 मैचों में 357 छक्के लगा चुके हैं और इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. रोहित की पूरी कोशिश होगी कि वनडे विश्व कप 2027 से पहले ही वह छक्कों का आंकड़ा 400 तक पहुंचा दें. इसके लिए उनके पास 20 मैच हैं और उन्हें 33 छक्के चाहिए. रोहित के लिए यह काम आसान लग रहा है, क्योंकि अगर वह हर मुकाबले में 2 छक्के भी लगाते हैं, तो आसानी से 400 छक्कों का रिकॉर्ड बना सकते हैं. फैंस को भी उम्मीद है कि रोहित अपनी सिक्स हिटिंग क्षमता से इस रिकॉर्ड को जरूर हासिल करेंगे.

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