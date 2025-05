रोहित शर्मा की टीम इंडिया का जलवा...चैंपियंस ट्रॉफी में टूट गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जय शाह ने कर दिया खुलासा

ICC Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल फरवरी-मार्च में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर इतिहास रचा था. टीम इंडिया ने 2013 के बाद इस खिताब पर कब्जा किया था. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड पर जीत हासिल की थी. इस टूर्नामेंट के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने सबको हैरान कर दिया. भारतीय टीम के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को बड़ा फायदा हुआ. इसकी जानकारी जय शाह ने दी.

2017 का रिकॉर्ड टूटा

आईसीसी ने बुधवार को पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दुनिया भर में हासिल किए गए चौंका देने वाले आंकड़ों का खुलासा किया है. टूर्नामेंट के दौरान वर्ल्ड कवरेज में 368 बिलियन व्यूइंग मिनट दर्ज किए गए. यह आयोजन अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी बन गया है. 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित पिछले टूर्नामेंट की तुलना में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढ़ें: खतरे में विराट का रिकॉर्ड, सचिन-गावस्कर और द्रविड़ के क्लब में शामिल होंगे केएल राहुल? इंग्लैंड में करना होगा ये काम

भारत-न्यूजीलैंड का ब्लॉकबस्टर फाइनल

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रति ओवर 308 मिलियन व्यूइंग मिनट भी दर्ज किए गए. यह किसी भी आईसीसी इवेंट में सबसे अधिक है. दुबई में हुए ब्लॉकबस्टर फाइनल में भारत ने प्रतिष्ठित सफेद जैकेट पर कब्जा किया. 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबला अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी मैच बन गया. इसमें विश्व स्तर पर 65.3 बिलियन लाइव व्यूइंग मिनट दर्ज किए गए. इसने 2017 के फाइनल में बने रिकॉर्ड को 52.1 प्रतिशत से तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल को टक्कर दे रहा ये स्टार खिलाड़ी, कप्तानी की रेस में सरप्राइज एंट्री! हो गया बड़ा खुलासा

लाइव वॉच टाइम में तीसरे स्थान पर

यह रोमांचक फाइनल लाइव वॉच टाइम के हिसाब से विश्व स्तर पर अब तक के सबसे ज्यादा देखे गए आईसीसी मैचों में तीसरे स्थान पर भी है. भारत में यह मैच अब तक का तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आईसीसी मैच भी है. इससे आगे आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल और उसी टूर्नामेंट के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल है.

Great to confirm #ChampionsTrophy 2025 was the most-watched ever version of the event with 368B global viewing minutes, up 19% on 2017. The India-New Zealand Final's 65.3B global live viewing minutes also broke a mark set at the 2017 Final by 52.1% https://t.co/CC6JmuVikd pic.twitter.com/5uLE8EDSXr

— Jay Shah (@JayShah) May 21, 2025