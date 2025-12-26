Advertisement
trendingNow13054368
Hindi Newsक्रिकेटरोहित के मैच में अनहोनी... हिटमैन के टीममेट के सिर में लगी गेंद, आनन-फानन में स्ट्रेचर लेकर दौड़ा स्टाफ

रोहित के मैच में अनहोनी... हिटमैन के टीममेट के सिर में लगी गेंद, आनन-फानन में स्ट्रेचर लेकर दौड़ा स्टाफ

MUM vs UK: मुंबई बनाम उत्तराखंड के बीच विजय हजारे ट्रॉफी में मुकाबले में रोहित शर्मा की मौजूदगी को लेकर माहौल खुशी का था. लेकिन एक अनहोनी ने माहौल बदल दिया. रोहित शर्मा की टीम के एक खिलाड़ी को सिर में चोट लगी, जिसके बाद मैदान पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में इस बल्लेबाज को स्ट्रेचर से मैदान के बहर ले जाया गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

MUM vs UK: मुंबई बनाम उत्तराखंड के बीच विजय हजारे ट्रॉफी में मुकाबले में रोहित शर्मा की मौजूदगी को लेकर माहौल खुशी का था. लेकिन एक अनहोनी ने माहौल बदल दिया. रोहित शर्मा की टीम के एक खिलाड़ी को सिर में चोट लगी, जिसके बाद मैदान पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में इस बल्लेबाज को स्ट्रेचर से मैदान के बहर ले जाया गया. चोट फील्डिंग के दौरान लगी और अब इस खिलाड़ी को हॉस्पिटल ले जाया गया है.

फील्डिंग के दौरान लगी गेंद

मुंबई के शानदार बल्लेबाज अंगकृष्ण रघुवंशी को फील्डिंग के दौरान सिर में गेंद लग गई और वह मैदान पर ही गिर पड़े. टीम के प्लेयर्स दौड़कर उनके पास आए और फिर स्ट्रेचर लेकर स्टाफ दौड़ा. रघुवंशी आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते हैं और अगले सीजन के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपये में खरीदा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया. उन्हें मैदान से बाहर ले जाते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई ने पहले की बैटिंग

उत्तराखंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मुंबई ने बोर्ड पर 331 रन टांग दिए. रघुवंशी ने  20 गेंदों में 11 रन बनाए. वहीं, टूर्नामेंट के मुंबई के पहले मैच में 155 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा इस मौके पर बिना खाता खोले आउट हो गए. हालांकि, मुंबई ने मुशीर खान और सरफराज खान की हाफ-सेंचुरी की मदद से अच्छी वापसी की.

ये भी पढे़ं.. 25 की उम्र और सिर्फ तीसरा मैच... कौन है रोहित को 0 पर आउट करने वाला गेंदबाज? सालभर पहले हुआ डेब्यू

खान ब्रदर्स का चला बल्ला

मुशीर ने 56 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे, जबकि सरफराज ने 49 गेंदों में 55 रन जोड़े, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था. विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तमोरे ने आखिर में तेजी से रन बनाए और 82 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 29 रन का योगदान दिया, जबकि शम्स मुलानी ने महत्वपूर्ण 48 रन बनाए. मुंबई ने 230 रन से 50 ओवर के अंत में सात विकेट पर 331 रन तक पहुंचाया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप