रोहित के मैच में अनहोनी... हिटमैन के टीममेट के सिर में लगी गेंद, आनन-फानन में स्ट्रेचर लेकर दौड़ा स्टाफ

MUM vs UK: मुंबई बनाम उत्तराखंड के बीच विजय हजारे ट्रॉफी में मुकाबले में रोहित शर्मा की मौजूदगी को लेकर माहौल खुशी का था. लेकिन एक अनहोनी ने माहौल बदल दिया. रोहित शर्मा की टीम के एक खिलाड़ी को सिर में चोट लगी, जिसके बाद मैदान पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में इस बल्लेबाज को स्ट्रेचर से मैदान के बहर ले जाया गया. चोट फील्डिंग के दौरान लगी और अब इस खिलाड़ी को हॉस्पिटल ले जाया गया है.
फील्डिंग के दौरान लगी गेंद
मुंबई के शानदार बल्लेबाज अंगकृष्ण रघुवंशी को फील्डिंग के दौरान सिर में गेंद लग गई और वह मैदान पर ही गिर पड़े. टीम के प्लेयर्स दौड़कर उनके पास आए और फिर स्ट्रेचर लेकर स्टाफ दौड़ा. रघुवंशी आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते हैं और अगले सीजन के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपये में खरीदा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया. उन्हें मैदान से बाहर ले जाते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
मुंबई ने पहले की बैटिंग
उत्तराखंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मुंबई ने बोर्ड पर 331 रन टांग दिए. रघुवंशी ने 20 गेंदों में 11 रन बनाए. वहीं, टूर्नामेंट के मुंबई के पहले मैच में 155 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा इस मौके पर बिना खाता खोले आउट हो गए. हालांकि, मुंबई ने मुशीर खान और सरफराज खान की हाफ-सेंचुरी की मदद से अच्छी वापसी की.
खान ब्रदर्स का चला बल्ला
मुशीर ने 56 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे, जबकि सरफराज ने 49 गेंदों में 55 रन जोड़े, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था. विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्दिक तमोरे ने आखिर में तेजी से रन बनाए और 82 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान शार्दुल ठाकुर ने 29 रन का योगदान दिया, जबकि शम्स मुलानी ने महत्वपूर्ण 48 रन बनाए. मुंबई ने 230 रन से 50 ओवर के अंत में सात विकेट पर 331 रन तक पहुंचाया.